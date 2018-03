Budějovičtí volejbalisté mají proti Ústí mečbol. A chtějí ho hned využít

Na sever Čech neodjel s týmem kvůli nemoci hlavní trenér René Dvořák. Českobudějovický celek proto řídil jeho asistent Tomáš Skolka. Ten nemusel v první sadě sahat do základní sestavy. Stejně jako v prvním domácím duelu na postu univerzála nastoupil Marek Šotola. První sadu Jihostroj vyhrál 25:20.

Skolka musel střídat až ve druhém setu, ve kterém se Budějovicím nedařilo. Jihostroj polevil v koncentraci a toho domácí celek využil. Na palubovku Tomáš Skolka poslal například nahrávače Filipa Kupilíka, univerzála Filipa Křesťana nebo smečaře Jiřího Kraffera. Ani to nebylo nic platné, hosté tento set prohráli 20:25.

Ve třetím zase favorit celé série zabral a naprosto přesvědčivým výkonem vyhrál 25:9. Potom zase přidalo Ústí, které ve čtvrté sadě vedlo už 10:6, ale dobře rozehraný set domácí pro sebe uhrát nedokázali. Jihočeši v něm dotáhli ztrátu a nakonec zvítězili opět 25:20.

„Povedlo se nám zvládnout nepříznivý stav ve čtvrtém setu a vyrovnat se se zlepšeným výkonem domácího týmu oproti minulému zápasu. Soupeř předvedl bojovný výkon. Jsem rád za výhru na dnes opravdu horké palubovce domácích. Doufám, že se sem již letos nepodíváme,“ uvedl blokař a kapitán Jihostroje Radek Mach.

Podobně pak mluvil i budějovický kouč Tomáš Skolka. „Jeli jsme do Ústí s tím, že to bude těžký zápas. Prohráli jsme tu první set v základní části a soupeř ukázal i dnes, že doma je nepříjemný. Přitvrdili na servisu a my v určitých částech zápasu měli problémy. V důležitých fázích jsme si pomohli blokem,“ pochválil tým za soustředěnost a přístup k utkání.

Machova slova potvrzují i statistiky. Jihostroj předčil soupeře hlavně v obraně na síti. Z této činnosti získal 19 bodů, zatímco Ústí jen šest. Nejvíce bodujícími hráči vítězného týmu byl univerzál Marek Šotola se 24 body a pak blokař Radek Mach se 13 body.

„Škoda zápasu. Měli jsme dnes navíc. Hosté hráli skvěle na bloku a to rozhodlo,“ prohlásil ke druhému čtvrtfinálovému duelu kapitán a univerzál Ústí Filip Kramár.

První série play off se hraje na tři výhry. Úřadující mistr extraligy z Českých Budějovic se pokusí poslední vítězství uhrát už v neděli. Ve sportovní hale začne zápas v 18 hodin.