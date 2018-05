Volejbalista roku Hadrava sní o italské lize i olympiádě

Ocenění volejbalisty roku získal Jan Hadrava poprvé v kariéře a po 23 letech navázal na otce Milana. „Táta mi gratuloval a měl velkou radost, ale největší měl asi děda,“ řekl Jan Hadrava na tiskové konferenci svazu.

Pod novým logem českého volejbalu, které má symbolizovat dynamiku a moderní tvář volejbalu, Hadrava mladší doufal, že naplní očekávání nejlepšího českého hráče. „A předvedu to v národním družstvu a nezklamu,“ říká před Evropskou ligou.

Muži vstoupí do soutěže v sobotu ve Finsku, ale zápasy ve skupině mohou brát jako rozehrání. Účast ve Final Four mají totiž jistou, protože turnaj bude v Karlových Varech. „Chceme se ve skupině rozehrát a zvládnout semifinále,“ řekl Hadrava. Případná účast ve finále Česko posune do další fáze boje o Světovou ligu. „Bylo by super se do Světové ligy dostat, ale nebude to úplně jednoduché,“ podotkl.

Česká extraliga má výbornou kvalitu

Volejbalisté mají na co navazovat. Loni vyřadili na mistrovství Evropy Francii, došli do čtvrtfinále a sedmým místem dosáhli nejlepšího umístění po 16 letech. „Ukázali jsme, že hráči tu jsou a že nejsme jenom nějaká blbá Česká republika s nějakou trapnou českou ligou, jak si všichni myslí. Naopak, extraliga má výbornou kvalitu a dokazují to i ti hráči, kteří pak jdou do nároďáku,“ uvedl Hadrava.

Sám chce v národním týmu v roli univerzála navázat na výkony z Polska. Olštýnu pomohl ke čtvrtému místu a byl nejvíce bodujícím hráčem soutěže. „Dostal jsem takové kvantum nahrávek, že i blbec by tam byl nahoře,“ smál se. „Ale jsem rád, že jsem měl důvěru nahrávače. Dařilo se mi, ale kolikrát je to i o štěstí.“ V Polsku už se zabydlel a stouplo jeho renomé. „Fanoušci už mě poznávají v obchodě. To se mi v minulé sezoně nestávalo,“ řekl a pochvaloval si atmosféru na zápasech. „Jsou blázni v dobrém slova smyslu. Není na každý zápas vyprodáno, ale lidi chodí a Polsko volejbalem žije,“ řekl účastník ligového Utkání All Star.

Po sezoně řešil, co dál. Měl nabídky z Turecka i jiných polských klubů, ale ještě rok bude v Olštýně. „Finančně nebyly nabídky atraktivní, abych měl důvod odejít. Město se nám líbí a vím, že mám možnost hodně hrát, nahrávač mi vyhovuje. Jinou ligu jsem zkoušet nechtěl, ještě rok chci zůstat v Polsku,“ řekl Hadrava.

Zatím odolal i lákadlu italské Serie A, kam by se ale jednou rád vydal. „Chtěl bych si, když to řeknu blbě, odškrtnout, že jsem tam byl. Je to prostě volejbalová NBA, nejlepší liga světa, která jde nahoru,“ zasnil se.

Má ještě další plány. Jeho otec je českým mistrem, zatímco jemu tuzemský extraligový vavřín chybí. A rád by se dostal na olympiádu. „Tím bych tátu strčil do kapsy,“ smál se.

Olympiáda? Šanci vidí v kláních na písku

Na turnaj pod pěti kruhy podle něj vede nejspíš cesta na písku. „Tam je to v Česku snadnější než v šestkách. Nechci být pesimista, ale já se toho jako hráč nedožiju, abychom tam v šestkách byli. Ale třeba jo, třeba budeme mít štěstí, bouchnou nám saze, budeme mít super sezonu a dostaneme se do kvalifikace.“

Beachvolejbal hrával, už se zkoušel dostat na olympiádu do Ria de Janeiro, ale jeho plán tehdy ztroskotal a vrhl se znovu na šestkový volejbal. „Nelituju, že jsem si dal pauzu, ale na beach jsem nezanevřel a budu v něm pokračovat. Plánuju si dodělat i trenérskou licenci na beachvolejbalového trenéra,“ řekl Hadrava.