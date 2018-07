Ostravští volejbalisté ulovili rakouského reprezentanta

Ostravský tým prochází obměnou. Nahrávač Mateusz Biernat odešel do Liberce, univerzál Matěj Šmídl do Ravenny, do italské Série A, smečař Lukáš Vašina do Karlovarska, smečař Christopher Nugent se vrátil do USA, nahrávač Filip Bořuta zamířil do týmu Beskyd a univerzál Jakub Balkon s vrcholovým volejbalem skončil.

„A vypadá to, že pokračovat nebude ani univerzál Radek Šoltys, i když s ním ještě jednáme,“ přiznal ostravský trenér Jan Václavík.

Novou dvojici ostravských nahrávačů tvoří Blažej Podlesny z polského Rybniku a Jan Štefko, který s Ostravou získal juniorský titul a po dvou sezonách se vrací z Karlovarska. „Podlesny přichází jako jednička, protože odehrál celou minulou sezonu a byl tahounem svého týmu,“ uvedl Václavík.

Blažej Podlesny s Rybnikem vyhrál třetí nejvyšší polskou soutěž, ale v kvalifikaci o postup neuspěli.

Post univerzála zaujme Američan Mitch Beal, který působil v Belgii a Švýcarsku. Tam v minulé sezoně s celkem Jona Volleyball skončil sedmý.

Mužstvo dále doplní junioři – smečař Vojtěch Bauman, univerzál Jakub Dvořák a Matouš Vancl bude sbírat zkušenosti coby libero vedle Damiana Sobczaka.

„Zase budeme v extralize patřit k těm mladším týmům, protože kluci, kteří přišli, mají dvacet až dvaadvacet let,“ podotkl trenér Václavík. „Mladí jsou i oba smečaři – Menner má dvacet čtyři a Beal je o rok starší. Budeme se snažit, aby mladíci dostali příležitost hrát a udělali pokrok.“

Přípravu Ostravští rozjedou 6. srpna. „Doufám, že už tady bude i Beal, ale začneme bez Mennera, kterého čeká s rakouskou reprezentací kvalifikace mistrovství Evropy,“ uvedl Jan Václavík.

Anton Menner, který měří 194 centimetrů, hrával za špičkový rakouský klub Posojilnica Aich/Dob. Minulou sezonu působil v Nitře, s níž byl ve finále slovenské extraligy.

Byť budou mít Ostravští v sestavě Poláky, Rakušana a Američana, úřední řečí bude nadále čeština. „Když k tomu všichni přistoupí jako Chris Nugent minulou sezonu, tak bych mohl v klidu mluvit jenom česky, protože ten se dobře učil. Ale další řečí bude angličtina. Všichni noví hráči ji zvládají, protože jsem se s nimi bavil anglicky. A i mezi klukama funguje.“