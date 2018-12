Volejbalisté Zlína dřou dno extraligy. Daň za mládí, říká trenér

Vypadli z Českého poháru, v extralize projeli tři zápasy a následoval sešup na předposlední příčku. A co je ještě horší, prohráli dvanáct setů po sobě. „Nechci říkat, že je to krize, ale dobré to není,“ uznává trenér Zlína Přemysl Obdržálek.

Před sobotním závěrečným kolem úvodní půlky základní části, které uzavře Zlín doma v derby proti Brnu, nevypadá pohled na tabulku optimisticky.

Fatra zaostává za Odolenou Vodou o skóre, na další soupeře (Příbram, Ústí nad Labem) už však hledí s odstupem pěti bodů.

Poslední vstupenkou do předkola je přitom desátá příčka. Pád na poslední místo znamená baráž o udržení extraligy proti vítězi první ligy. Na to však ve Zlíně nemyslí, přestože je od Benátek dělí jen dva body. „Pořád platí, že cílem je dostat se do předkola play off,“ pronesl Obdržálek.

Jenže klíčové zápasy proti přímým konkurentům v minulých dvou kolech volejbalisté Fatry nezvládli. Když mohli přeskočit Ostravu, podlehli jí doma 0:3. A stejně se jim vedlo v Praze, když mohli stáhnout manko na Lvy na jeden bod.

„Soupeř nás v rozhodujících pasážích přehrál,“ pravil Obdržálek. Scénář posledních zlínských zápasů se opakuje. „Do půlky setů hrajeme dobře, ale nedokážeme odskočit aspoň o dva body. Naopak když jde soupeř přes nás, zlomí nás to a nedokážeme vzdorovat. Je to daň za mládí,“ poukazuje Obdržálek na nezkušenost mužstva.

Zlín má ze všech účastníků extraligy nejmladší výběr. Jediným třicátníkem je kapitán Čechmánek, ústředními útočníky jsou zelenáči Adamec s Čechem, pro které je letošní sezona průlomová.

„Všichni mají docela dobrý mančaft, hodně posílili. My jsme bez zahraničních posil a stavíme na mladých,“ zdůraznil Obdržálek.

I proto bude pro Zlín těžké dnes uspět proti čtvrtému Brnu, které se po návratu velezkušeného nahrávače Bouly zvedlo a vyhrálo čtyři z pěti uplynulých utkání. „Každý bod je pro nás dobrý,“ ví Obdržálek, jenž nemá při skládání sestavy moc na výběr.

Jednou z variant je návrat Vašíčka z postu libera na smeč. Jestli to trápícímu se Zlínu pomůže, se ukáže od 17 hodin.