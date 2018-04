Éra Prostějova trvá, Čada končí. Volejbalistky musí hledat nového kouče

„Tentokrát jsme nebyli v top formě. Rozhodla velká vůle po vítězství, hráčky to chtěly za každou cenu dohrát a tím se povedlo zlomit Olomouc,“ cenil si Čada po třetím finálovém zápase, který jeho tým vyhrál po boji 3:2 (-17, 18, -18, 13, 10).

Za celou sezonu neprohrál Prostějov jediný zápas, ovšem v okamžiku, kdy už na něj čekalo vychlazené šampaňské a na hřišti to měla být formalita, ukázaly olomoucké volejbalistky srdce bojovnic. Vyhrály první i třetí set a donutily soupeřky sáhnout si na dno, aby si desátý titul vybojovaly.

„Upřímně, když nad tím přemýšlím, tak nechápu, proč jsme vždycky vyhrály jeden set a pak jsme další stejným skóre ztratily,“ kroutila hlavou olomoucká smečařka Martina Michalíková.

„Trochu jsme se bály, pravda…,“ přiznala prostějovská univerzálka Helena Horká pár minut po tom, co se spoluhráčkami ovládla tie break 15:10. „S Olomoucí to bylo vždycky drama, s nimi jsme hrály vždycky dost vyrovnaně. Byl to hezký volejbal. Pro nás to bylo fakt těžké, celou sezonu jsme hrály v šesti, neměly jsme střídání a na každého dopadne jednou krize. Ale zvládly jsme to,“ cenila si Horká, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou finálové série.

Zkušená legionářka si užila radost z titulu po pěti letech. „Naposledy to bylo právě v Prostějově, na angažmá v Polsku se mi to nepodařilo. Titul je vždycky dobrej, ale letos to bylo zábavnější, tenkrát Prostějov hodně dominoval,“ přiznala.

Vysokoškolačky litovaly, že se jim nepodařilo vrátit sérii do Olomouce, kde měly ve druhém zápase bouřlivou podporu fanoušků. „To mě mrzí nejvíc. Přišlo mi, že se tu z titulu ani nikdo neradoval, jako by si udělali další čárku. U nás v Olomouci by to mělo jiný náboj. Příští rok to může vypadat jinak,“ přemítá Michalíková.

Při desetileté nadvládě to může vypadat jako nereálný sen, ovšem v Prostějově se chystá řada změn. Služebně nejstarší na hřišti byla Julie Kovářová, pro kterou to byl pátý titul v řadě. „Teď už to bude na jiném liberu. Chci hrát ještě jednu sezonu, už vím kde, ale v Prostějově to nebude,“ prozradila třicetiletá hráčka.

Pod všemi deseti triumfy je podepsaný jako trenér Miroslav Čada, který také naznačil, že na lavičce skončí. „Cítím, že družstvo potřebuje novou energii.“ Pak by sen rivala z Olomouce mohl přece jen mít reálné obrysy.