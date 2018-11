Liberecké volejbalistky čeká v Salcburku evropská premiéra

„Salcburk je aktuálně druhý tým rakouské ligy. V kádru jsou tři lotyšské hráčky, Američanka, Slovenka i česká univerzálka Barbora Cidlíková a podle mě je letos tenhle tým silnější než v minulé sezoně,“ míní Libor Gálík, trenér volejbalistek Dukly.

Libereckým ženám se v extralize daří a s bilancí šesti vítězství a jediné porážky od suverénní Olomouce jsou stejně jako Salcburk v tabulce druhé.

„Podle mě je ale česká liga o hodně kvalitnější než rakouská, takže čekáme postup. Viděli jsme zápas Salcburku, ve kterém prohrál doma s prvním Lincem, a měl by to být soupeř, přes kterého bychom měli projít do dalšího kola,“ tvrdí Gálík.

„Máme teď v extralize období, že i když se nám třeba úplně nedaří a ve hře máme chyby, tak na to i díky širšímu a vyrovnanějšímu kádru než vloni dokážeme reagovat a ty zápasy vyhrávat. Takže herně na Salcburk určitě máme, půjde spíš o to, aby se holky v hlavách vyrovnaly s atmosférou evropského poháru, protože pro většinu z nich to bude premiéra,“ řekl Libor Gálík.

Odvetu 2. kola Challenge Cupu sehrají volejbalistky Dukly doma v Liberci v úterý 13. listopadu od 18 hodin.