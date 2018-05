Volejbalistky mají Final Four na dosah, v Evropské lize uspěly počtvrté

„Věděli jsme, že Slovensko bude hrát doma lépe, ale přesto jsme utkání zvládli. Měli jsme převahu na bloku. V některých pasážích jsme byli málo důrazní a nechali soupeře odjet. Ale vyhráli jsme za tři body a od teď se soustředíme na další utkání,“ uvedl trenér českých volejbalistek Zdeněk Pommer.

Jeho svěřenkyně vstoupily do zápasu hodně nervózně a nekoncentrovaně. Doplácely na špatný příjem, obrana na síti postrádala jistotu a chyběl tlak z podání. Prohrávaly 1:7, manko už nedohnaly a poprvé v soutěži ztratily set.

Ve druhé sadě se ale hra českého výběru výrazně zlepšila. V zakončení se začaly prosazovat Mlejnková s Kossányiovou, které také měly hlavní podíl na obratu.

Slovenky se po prohrané druhé sadě ještě vzchopily v závěru třetího dějství, kdy snížily na rozdíl jednoho bodu. Ve čtvrtém setu české volejbalistky opět nezachytily začátek, po zbytečných chybách prohrávaly už 2:7, ale tentokrát se dokázaly zkoncentrovat a vítězství si nenechaly ujít. Nejlepší hráčkou českého týmu byla Michaela Mlejnková s 21 body.

„Musím říct, že odveta byla určitě těžší než první zápas v Praze. Slovenky šly v prvním setu do rychlého vedení a my jsme to už nedokázaly dotáhnout, ale od druhého setu jsme začaly hrát více agresivněji jak na bloku, tak na servisu a získaly převahu. Zápas to ale nebyl vůbec jednoduchý,“ uvedla kapitánka českého týmu Barbora Purchartová.

Příští zápas Evropské ligy odehrají české volejbalistky v sobotu od 18:00 v Jindřichově Hradci proti Bělorusku.

Evropská liga volejbalistek v Bratislavě, skupina C

Slovensko - ČR 1:3 (16, -16, -23, -18)

Rozhodčí: Kellenberger (Něm.), Schimpl (SR). Čas: 102 min. Diváci: 1600.

Sestava a body ČR: Kossányiová 13, Purchartová 7, Kopáčová, Mlejnková 21, Holásková 3, Valková 5, libero Dostálová - Hodanová, Toufarová 6, Strušková 9, Holásková, Orvošová. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Slovenska: Radosová 24, Herelová 8, Hudecová 6.

20:45 Španělsko - Bělorusko.