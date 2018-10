Naši cizinci jsou energičtí, těší ústeckého novátora Salona

„Chtěli bychom si předkolo nebo play off zase zahrát, to je náš cíl. A doma trápit každého. Sezona je dlouhá, zatím bych nedělal vědmu, jak silní jsme,“ odmítal Salon.

Ještě nedávno sám válel v extralize, ve 36 letech je z něj trenér. Navždy si bude pamatovat, že jeho debut nad Benátkami skončil domácím drtivým úspěchem 3:0 (18, 14, 14). „Jsem rád, že jsme na rozjezd neměli soupeře ze silné pětky,“ potěšilo Salona, jehož ekipa dnes nastoupí pod zlínskou sítí.

Nejen nový kouč, ale i tři zahraniční akvizice změnily tvář Ústí. Zatraktivnily. Marc Wilson, 201 cm, blokař z Kanady, Redjo Koci, 199 cm, smečař z Albánie, Willyan Da Silva Dhoinathan, 193 cm, smečař z Brazílie, toť nová ústecká krev.

„Jsou výborní, zapadli do party. Jsou to živí, energičtí hráči. I když Koci tak nepůsobí, taky ho trápí, když něco zkazí. Mají to v sobě nastavené dobře,“ zamlouvá se Salonovi. Už loni se povedli na smeči Kanaďan Voth a Lotyš Vanags. „Je těžké zahraniční posily vybírat podle videí a referencí, ale jsem spokojený s tím, co předvádějí.“

A spokojený s trenérem je i Miroslav Přikryl, generální manažer klubu se sedmimilionovým rozpočtem: „Už příprava pod Jakubem Salonem měla modernější pojetí. Patří mezi novátory, zapojuje nové poznatky a ohlasy u hráčů to má pozitivní.“ Což se projevilo už v úvodní partii. „Na začátek máme důležité zápasy se soupeři kolem nás,“ upozornil Salon. „Pro psychiku hráčů je dobře, že jsme vyhráli vysoko.“

A co Salonova psychika? „Nebudu říkat, že jsem nebyl trochu nervózní, ale výkon kluků to všechno překryl. Zatím je to trošku větší tlak, ale postupem času to taky bude opadávat a budu si to víc užívat,“ tvrdí nový kouč. „Kluci hráli výborně, nebylo jim co vytknout. Ale styl ještě budeme pilovat. Do základní šestky přišli tři noví hráči, bude to ještě chvíli trvat.“