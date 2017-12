Po temnu snové časy. Ani přímý postup už není pro volejbalisty Ústí tabu

„Když budeme takto pokračovat, můžeme atakovat příčky, které zaručí postup do předkola play-off. A když se nám ve druhé polovině podaří doma bodovat s týmy ze středu tabulky, můžeme myslet i na šesté místo a přímý postup. Je to ale spíš přání, rozhodně ne nějaký plán,“ zůstává při zemi Miroslav Přikryl, ústecký generální manažer.

Čtyři výhry - šest porážek, to je bilance Ústí před posledním zápasem první poloviny extraligy.

„Neřekl bych, že to je super, ale hodně dobrý počin před druhou polovinou soutěže. Obrací se nám los, družstva pod námi a ve středu tabulky máme většinou doma a zajíždíme k top týmům. Vylosování je pro nás příznivější, tak uvidíme, jestli toho dokážeme využít.“

Zatím Ústí jede nad své možnosti. S posledním úspěchem, výhrou 3:1 na palubovce ČZU Praha, se určitě moc nepočítalo. „Jeli jsme tam s obavou a pokorou, ale doufali jsme v nějaký zisk. Že to budou tři body a po tak dobrém výkonu, to jsme nečekali. Obávali jsme se servisu Prahy, podle statistik mají tři z pěti nejlepších servismanů v celé extralize. Tuto jejich údernou sílu jsme však dokázali eliminovat, a to byl základ úspěchu,“ chválil Přikryl.

„Předvedli jsme výkon bez velkých výkyvů, což překvapilo i soupeře, který asi čekal, že budeme chybovat víc. Je to hodně cenná výhra. Nepočítali jsme s ní, stejně tak jsme nepočítali ani s předešlým úspěchem na palubovce Odoleny Vody,“ přiznává šéf.

Přiskakující výhry hráčům dodávají sebevědomí a na hře Ústí je to vidět. „Na hřišti vidím určitý posun po tom krušném začátku a sérii proher. Měli jsme týmy ze špičky, věděli jsme, že s nimi těžko něco uděláme. Chtělo to jenom ustát psychicky, brát to tak, že v těchto utkáních se můžeme jen učit, což se také stalo. A pak jsme to prodali v těch utkáních, v nichž už jsme čekali, že uhrajeme nějaký bod,“ hřeje ústecký vzestup Přikryla.

Dnes jeho tým čeká další těžká zkouška, od 17 hodin přivítá Liberec, který je jen o skóre druhý za českobudějovickým lídrem. „Je to tým naplněný zvučnými jmény, vůbec si netroufám být nějaký optimista. Ale když budeme hrát jako ta poslední utkání, budeme trpěliví a nenecháme se zastrašit, tak si myslím, že bychom mohli pomýšlet třeba na nějaký zisk setu,“ přeje si Přikryl.

Zápas bere jako test. „Ověříme si, jestli už můžeme konkurovat i takovýmto hráčům, jako má Liberec. Možná bych tam už trochu optimismu viděl, protože tým se stabilizoval. Posily Bartůněk s Kramarem utvořily osu, dobře zapadli cizinci i mladí. Takže není důvod nevěřit, že ten náš vzestup bude pokračovat.“

A v ideálním případě by Ústí mohlo zaútočit i na 6. místo a přímý postup do play-off. „To by byla úplná senzace! Před sezonou jsme takto vůbec nepřemýšleli, chtěli jsme se hlavně odpoutat ode dna tabulky, kde jsme několik sezon za sebou byli. Zatím to vypadá, že základní cíl bude naplněn, a uvidíme, jestli se povede něco navíc. Přáli bychom si to hlavně kvůli fanouškům.“

Ti Ústí úplně neopustili ani v dobách nejtemnějších a teď si užívají vzestup. „Fanoušci chodili i v době, kdy jsme prohrávali a nepředváděli volejbal, na který bylo Ústí v minulosti zvyklé. Za to jsme jim moc vděčni. Ale teď si troufám tvrdit, že už je ten náš volejbal jiný. Je okořeněný výhrami a vypadá jako v dobách, kdy se tu hrávalo o vyšší mety.“