Pod sítí vládne Prostějov, v základní části nepoznal prohru

Prostějovský kouč Miroslav Čada nechal po zápase Ligy mistryň v italské Novaře jen na lavičce Weissovou, Emontsovou i Herelovou a v průběhu hry také libero Kovářovou. Přesto se to na jednoznačném obrazu hry neprojevilo.

„Měli jsme usnadněnou úlohu tím, že soupeř nezvládal na přihrávce zpracovat náš servis. Příležitost mohly dostat holky, které nastupují méně, a svou šanci využily, obstály na výbornou,“ pochvaloval si Čada.

Domácí trenér Radim Vlček doufal, že jeho tým bude klást favoritovi větší odpor. „Z našeho výkonu jsem zklamaný. Očekával jsem, že zopakujeme sympatickou hru z prvního vzájemného utkání v Prostějově. Místo toho jsme předvedli bídu, ustrašený volejbal bez odvahy i vůle. A výsledek je k nám ještě milosrdný, klidně to mohlo dopadnout hůř,“ mínil Vlček.

Přesto může jít přerovský kouč do nadstavby alespoň trochu spokojený, protože si do ní jeho tým ponese na osmém místě čtyřbodový náskok na Šternberk. Ten je zatím na devátém místě mimo play-off. „Věřím, že ve spodní části se vzchopíme a Přerov dotáhneme. Zůstává nám ještě šest utkání, což je osmnáct bodů a je pořád o co hrát,“ nevzdává se kouč Šternberku Martin Hroch.

Sokol si před sezonou přál hrát o pár příček výše, ovšem v 18 kolech základní části dokázal porazit jen nejslabší Fénix Brno. Čtyřikrát však nezvládl tie-break, z toho dvakrát právě proti Přerovu. „Normálně to bývá třeba padesát na padesát, ale my prohráli všechny čtyři. To už není náhoda. Musíme na tom zapracovat, i v koncích tréninků se soustředit na provádění herních činností precizně, protože to se projeví v rozhodujícím pátém setu,“ uvědomuje si Hroch.

Olomouc v základní části prohrála jen dvakrát. „Ale byly to ty, v uvozovkách, povolené porážky s Prostějovem,“ připomíná olomoucká smečařka Martina Michalíková, která má teď s celým týmem před sebou velkou výzvu. O víkendu je čeká Final Four Českého poháru, který loni vyhrály. Znovu může dojít na finále s Prostějovem a tam už žádná porážka nebude povolená.