Zápis do historie? Volejbalistky Prostějova útočí na desátý titul v řadě

Olomouc má čtyři tituly z devadesátých let, u všech byl současný trenér Jiří Teplý. Před rokem chyběl jeho svěřenkyním jen krůček k pátému extraligovému prvenství a také k prolomení prostějovské nadvlády. V rozhodujícím pátém finále prohrály po vyrovnaném boji 2:3.

„To už je minulost. Mrzí mě, že se nám nyní nepodařilo slibně rozehrané úvodní dva zápasy dotáhnout alespoň jednou do vítězného konce. Důležité míče jsme si pokazili sami. Jsem si vědom, že to náš tým nemá proti herní síle soupeřek snadné,“ řekl Teplý, který vidí sílu Prostějova ve větší údernosti v zakončení. „Nic nevzdáváme. Naopak i do třetího finále půjdeme se snahou podat nejlepší výkon. Zkusíme ještě sérii vrátit do Olomouce.“

Univerzita zatím mistrovi sebrala v každém finálovém střetnutí set a překonávala se v obraně. Pokud v nastoleném trendu bude pokračovat, může sérii ještě pořádně zamotat.

Rekordman Čada

„Olomouc má v sérii úseky, kdy hraje neskutečně. Musíme využít každý moment, kdy soupeřkám něco nevyjde, potrestat sebemenší herní výpadek. Jinak se můžeme dostat do potíží,“ uvědomuje si kouč VK Prostějov Miroslav Čada. „Takové okamžiky rozhodují. V olomouckém utkání přišel v polovině druhého setu a právě díky tomu jsme se chytili a urvali druhý bod,“ poznamenal velezkušený trenér, který byl u všech dosavadních devíti titulů Prostějova.

Dalších pět předtím získal s KP Brno. V případě dalšího úspěchu překoná Jana Bobrovského, který získal 14 titulů s basketbalistkami Žabovřesek.

„Dosavadní zápasy byly hodně náročné. Je jasné, že nám Olomouc nic nedá zadarmo. Přesto doufám, že se nebude opakovat situace z konce minulé sezony, kdy se rozhodovalo až v pátém utkání. Máme silnější tým než před rokem,“ míní prostějovská smečařka Laura Emonts, kterou bude v hledišti podporovat i její manžel. „Přijede z Německa a snad ta cesta nebude zbytečná. Věřím, že třetí finále zvládneme a společně oslavíme titul.“

Prostějovské libero Julie Kovářová přikývne: „V posledním zápase jsme při nepříznivém stavu ukázaly, že dovedeme v krizových momentech zabrat. Věřím, že to potvrdíme i v sobotu a výhrou ukončíme náročnou sezonu.“