Ostrava asi miluje polské nahrávače, směje se Podleśny

Libereckou hru tvoří Mateusz Biernat, který před touto sezonou po dvou letech odešel z Ostravy. Domácím volejbalistům bude nahrávat Błażej Podleśny, jenž přišel Biernata nahradit.

„Ostrava zřejmě miluje polské nahrávače,“ směje se Podleśny. „Moc mě těší, že jsem tady a že mi vedení klubu s trenérem dali šanci působit v tomto klubu.“

Šestadvacetiletý Mateusz Biernat v Polsku hrával druhou nejvyšší soutěž za Radlin, o tři roky mladší Błażej Podleśny působil o soutěž níže v Rybniku.

Proti sobě dosud nikdy nehráli. „Jen jsme se jednou v létě potkali na pláži,“ připomíná Podleśny.

S dalším svým krajanem, ostravským liberem Damianem Sobczakem, se poznal až nyní v jednom mužstvu. „Ale věděl jsem, o koho jde, protože jsem ho sledoval v televizi, když hrál Plusligu (nejvyšší polskou soutěž - pozn. red.) za Kielce.“

Těší ho, že v družstvu jsou dva Poláci. „Česky rozumím, něco umím i říct, ale není to jako si s někým promluvit ve své mateřštině,“ podotýká Podleśny.

Jenže kromě Poláků jsou v ostravském družstvu také rakouský reprezentační smečař Anton Menner a americký univerzál Mitchell Beal. „S nimi všichni mluvíme anglicky. Jsou to bezvadní kolegové, stejně jako ostatní spoluhráči,“ podotýká Błażej Podleśny.

Už jeho souhra s novým mužstvem funguje? „Není to problém. Dennodenně se lepšíme a zvykáme si na sebe.“

Připouští, že jít z třetí nejvyšší polské soutěže do české extraligy je skok. „Pochopitelně výkonnostní, ale hlavně poznávám, jak to chodí v profesionálním klubu. Druhá polská liga, kterou jsem hrál s Rybnikem, je slabší než česká extraliga, o tom nemůže být pochyb, ale kdybych ji měl porovnat s první polskou ligou, tak tam už by to bylo vyrovnanější.“

Usuzuje i podle toho, že se Ostravští v přípravě utkali s Jaworznem a Bielsko-Bialou z druhé nejvyšší polské soutěže. A prohráli.

Błażej Podleśny si pochvaluje vysokou úroveň ostravských tréninků. „Cítím se tady dobře. Trénujeme i dvakrát denně, což je to, co jsem si přál, abych se mohl zlepšovat.“

Ostravští na úvod extraligy vyhráli v Brně 3:1. Jaké ambice mohou v této sezoně mít?

„Chceme hrát co nejlépe a dostat se samozřejmě co nejvýše. Věřím, že budeme lepší a lepší,“ odpověděl Błażej Podleśny.