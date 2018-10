Menner přišel z Rakouska k volejbalistům Ostravy za kvalitou

Anton Menner je po čtyřech kolech extraligy se 41 body po Davidovi Janků (45) druhým nejvíce bodujícím hráčem ostravského celku. „Pro Ostravu to je posila,“ říkal už před sezonou někdejší ostravský trenér Zdeněk Šmejkal, který druhou sezonu působí v rakouském Waldviertelu, s nímž v minulé sezoně získal stříbro.

Mennera dobře zná. Ve Waldviertelu ho trénoval začátkem roku 2016, když si do tamějšího klubu odskočil po neshodách s tehdejším nepravomocným vedením ostravského oddílu.

„To jsem Waldviertel trénoval tři čtyři měsíce a Tonyho jsem mohl jenom doporučit,“ řekl Šmejkal. „Je to výborný člověk, dobrý hráč, profesionál i co se týče životního stylu. S Davidem (Janků) tvoří dvojici, která bude... Nechci říct nejlepší v lize, ale hodně vyrovnaná, budou konkurovat nejlepším týmům. Jen je otázka, jak se k nim přidají ostatní hráči z ostravské základní šestky.“

Takže Zdeněk Šmejkal rakouského reprezentanta Ostravským doporučil? „Bavili jsme se o něm s Tomem (manažerem Zedníkem) a nemohl jsem na něj říct nic špatného. Ale na moje doporučení do Ostravy úplně nepřišel,“ podotkl Šmejkal.

Smečař Anton Menner (vlevo) se s ostravskými spoluhráči raduje z bodu.

Samotný Anton Menner o Ostravě ví právě od Zdeňka Šmejkala. „Když mě trénoval, tak jsme vycházeli dobře. A když jsme se později někde potkali, tak jsme se pobavili. I kvůli kouči jsem se cítil jistě, když jsem do Ostravy přišel,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Menner, který minulou sezonu působil v Nitře.

Nepřestoupil do zcela cizího prostředí, protože v minulosti hrál na tradičním turnaji Ostrava Cup. „Znal jsem tak halu i zázemí klubu. A také nynějšího trenéra Honzu Václavíka ještě z doby, když sám hrával. Nad nabídkou Ostravy jsem nemusel dlouho přemýšlet.“

Potvrdil, že si oproti slovenské nejvyšší soutěži polepšil. „V Česku je více profesionálních týmů než na Slovensku, takže je zdejší extraliga kvalitnější,“ podotkl Menner.

Šmejkal: Tony potřebuje hrát

Trenér Šmejkal na Antonu Mennerovi oceňuje také přihrávku. „Výborně přihrává plachtu do prstů, v tom je jeden z nejlépe přijímajících lidí v extralize, v tom se moc nemýlí.“

Je to tak. V dosavadním průběhu sezony je osmým nejlépe přihrávajícím hráčem extraligy a nejlepším cizincem s úspěšností 48 procent.

Bývalý ostravský kouč tvrdí, že Ostrava je na tom podobně jako jeho Waldviertel.

„Také mají v týmu hodně změn a dávají šanci mladým. Bude to trochu trvat, ale věřím, že si to sedne. Jen člověk nesmí klopit hlavu po špatných výsledcích, ale dál tvrdě pracovat, protože pak výsledky přijdou. Nejhorší by bylo vše po prvním neúspěchu zabalit. Ale Honza (trenér Václavík) něco takové nedopustí.“

Ostravští mají v kádru čtyři cizince. Zato ve Šmejkalově Waldviertelu jsou jen dva Rakušané, jinak samé zahraniční posily včetně českého nahrávače Pavla Bartoše.

Liberecký smečař Petr Šulista se snaží dostat míč přes ostravský blok Jakuba Dvořáka, Václava Kotase a Antona Mennera (zleva).

„Je to dáno tím, že rakouští hráči, kteří by měli na této úrovni hrát, reprezentanti, si říkají o nesmyslné peníze vzhledem k tomu, kolik toho umějí, takže se klubu vyplatí vzít kvalitnějšího cizince a za menší plat,“ uvedl Šmejkal.

Takže Ostrava je na tom ekonomicky lépe než třeba Waldviertel, když má Antona Mennera? „Vypadá to tak,“ smál se Zdeněk Šmejkal. „Ale ne... U Tonyho rozhodlo hlavně to, že bude hrát kvalitnější soutěž. Jestli se chce rozvíjet, tak musí být neustále konfrontovaný s lepším protivníkem a v Rakousku jsou jen čtyři silnější týmy, ostatní jsou napůl amatérské, takže tam vás to nikam neposune. V Česku, jak se extraliga vyrovnala, je každý zápas těžký, vyrovnaný, což potřebuje.“

Má Menner na ještě lepší soutěže, než je ta česká? „Asi by i měl, ale ne na polskou, italskou, na ty ještě ne, a jestli vůbec,“ odpověděl Zdeněk Šmejkal. „To není nic proti Tonymu. On potřebuje hrát a v Ostravě tu možnost má. Zda bude mít na víc, se teprve ukáže.“