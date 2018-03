Šéf volejbalistů Ústí: V postup věří málokdo. Ale občas se dějí i zázraky

„Budeme se snažit napravit dojem z Budějovic, ale kvalita jejich kádru je opravdu obrovská, takže velké ambice si dělat nemůžeme. Spíš je můžeme potrápit, ve vítězství asi věří málokdo. I když občas se dějí i sportovní zázraky,“ zasnil se ústecký generální manažer Miroslav Přikryl před domácí partií.

V té venkovní v Českých Budějovicích nemělo Ústí sebemenší šanci. Padlo 0:3 a v prvním setu uhrálo jen 9 bodů. „Tušili jsme, že aktuální mistr a lídr tabulky pro nás bude soupeř, přes kterého těžko přelezeme. Chtěli jsme se porvat aspoň o nadějný výsledek, ale ukázalo se, že Budějovice jsou opravdu nad naše síly, byly ve všech činnostech lepší,“ uznal Přikryl.

„Domácí nás drtili servisem, měli ho hodně razantní a málo chybovali. Od toho se odvíjel i náš útok, soupeř nás snadno ubránil. Tak snad to teď doma trochu vylepšíme. Play off tady bylo naposledy snad v sezoně 2008/9, po hodně dlouhé době tak mají fanoušci šanci zažít atmosféru vyřazovacích bojů,“ těší se šéf.

Velké cíle si ale nedává. Realita je taková, že víc než o postup půjde Ústí o to, aby důstojně vypadlo. „Nikdo asi nepočítá, že postoupíme, ale samozřejmě chceme vzdorovat a zkusit to zdramatizovat. Doufám, že dorazí tak 600 - 700 fanoušků. Pro ně je tahle série odměnou za to, že nás neopustili ani v době, kdy jsme hráli o záchranu.“

Ústí letos skončilo po základní části osmé, kdyby poskočilo o stupínek výš, mohlo mít z jeho pohledu ještě zajímavější čtvrtfinále. Narazilo by totiž na odvěkého rivala Liberec, kde navíc působí i bývalý ústecký trenér Michal Nekola či libero Václav Kopáček.

„Každopádně by to pro nás byl atraktivnější soupeř. Asi bychom ho i víc potrápili, podobně, jak to teď dělá Ostrava. Ale i my jsme s Libercem před dvěma týdny uhráli set. Byl to pro nás vždy regionálně atraktivní soupeř, vždy se to bralo jako derby. A ta rivalita, v dobrém míněná, mezi námi pořád je,“ cítí Přikryl. „Ale ani Budějovice nejsou neatraktivní, vždyť je to účastník evropských pohárů a konfrontace s takovým soupeřem je vždy zajímavá.“

Co musí Ústí předvést, aby bylo pro Budějovice důstojnějším sokem než v pondělí? „Především Budějovice by musely trochu slevit z té své preciznosti a vyrobit také nějakou chybu. A my bychom museli hrát na 120 procent. Jen pak bychom mohli pomýšlet na nějaké mega překvapení,“ tuší ústecký šéf.