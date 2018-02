Volejbalista Konečný se v kladenském dresu postaví proti „své“ Ostravě

Pikantní je, že za svůj nový klub dnes poprvé v lize nastoupí proti ostravskému celku... Utkání v Kladně začne v 18.00.

„Ještě nevím, jestli budu hrát, ale budu ve dvanáctce připravené na zápas,“ řekl pětatřicetiletý Konečný. Dodal, že složitější než start proti Ostravě je pro něj aklimatizace na českou soutěž.

Do ní se vrací po úspěšných devíti sezonách ve francouzském Tours. „Jiné jsou balony, jiní jsou soupeři. Většinu kluků, kteří hrají extraligu, vůbec neznám. Nejtěžší pro mě je poznat, jak proti komu hrát.“

Konečný připustil, že se předem díval na rozpis zápasů, takže věděl, že první duel bude s Ostravou. „Je to zajímavé, několik lidí tam ještě znám. Vím, že to nebude jednoduché, ale doufám v naši výhru.“

Kromě známých z doby, kdy v Ostravě hrál, má v klubu i mladší kamarády – smečaře Davida Janků a Matěje Šmídla, kteří pocházejí stejně jako on z Letovic.

„Jo, jo, ty znám,“ směje se. „Ale potkávali jsme se hlavně na letních turnajích a tam se hranice mezi hráči většinou smazávají s určitým množstvím alkoholu... Teď je konečně uvidím ve standardních podmínkách.“

Konečný přiznal, že návrat do Ostravy nezvažoval. „Kladenští o mě mají zájem dva tři roky, takže to byla moje první volba víceméně i proto, že od října jsem s nimi trénoval dvakrát týdně. Vyšli mi vstříc, takže jsme byli domluveni, že když jiné angažmá nenajdu, dohraji sezonu s nimi. A nabídku z Ostravy jsem dostal až ve chvíli, kdy Kladno požádalo o můj přestup.“

David Konečný je přesvědčený, že to je dobrá volba. „Máme kvalitní tým. Budeme hrát o medaile. A důležité je i to, že to nemám daleko domů – do Plzně.“

Na Ostravu však Konečný vzpomíná rád. Každé léto se do ní vrací. „Vždycky na dva tři dny. Potkáme se se starými spoluhráči... No, oni nejsou staří, s těmi, co jsem hrával. Jen loni mi to moc nevyšlo, protože jsem měl léto rozlítané, jak jsem končil v Tours.“

Od té doby nikde nehrál. „Zkoušeli jsme s mým agentem vyčkat na nějakou zajímavou nabídku. Několik jich bylo, ale nezdály se buď jemu, nebo mi. Po devíti letech jsem si chtěl na angažmá počkat, ale nevyšlo to, což se stává.“

A tak je David Konečný zpátky v extralize. A z někdejších reprezentačních opor, z hráčů, kteří působili v prvotřídních evropských klubech, není sám.

„Davidův návrat je pro mě další motivace,“ přiznal liberecký diagonál Jan Štokr, který se vrátil z italského Trenta. S ním loni ve finále CEV Cupu prohrál s Konečného Tours... „Takže mám Davidovi co vracet,“ usmál se Štokr. „Bude to mít ale těžké, dostat se do rytmu, když v této sezoně zatím nehrál.“

Navíc Kladno má na jeho postu výborného univerzála, Poláka Marcela Gromadowského. „Nepotřebuji už nutně hrát. Jde mi o to, aby Kladno vyhrávalo, a když pomůžu jedním bodem či nějakou radou z lavičky, budu rád. Chci, aby tým šlapal, aby se mu dařilo,“ řekl Konečný.