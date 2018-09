Bari - Varna - Turín. Volejbalisté tráví šampionát v letadle

O pořadatelství se dělí dvě země vzdálené stovky kilometrů, Itálie a Bulharsko. Než se po uplynulém víkendu sjelo šest nejlepších týmů do italského Turína, prošel turnaj dvěma exody. Po základních skupinách i po druhé fázi turnaje se mužstva ve velkém stěhovala.

Ti méně šťastní museli z jedné země do jiné. Šest týmů překročilo hranice po základních skupinách, tři se podívaly z výšky na Jadran cestou k závěrečným bojům.

Čtvrtfinálové skupiny MS Skupina I: Brazílie, USA, Rusko. Skupina J: Itálie, Polsko, Srbsko. Hraje se od středy do pátku v Turíně.

Dvakrát přes moře letěli Američané a Srbové. Oba celky začínaly v italském Bari, odkud tým USA cestoval do Sofie a Srbsko do Varny. Teď se společně chystají v Turíně. Americký tým nalétal 1800 kilometrů, Srbové dokonce 2500.

„Jestli letíte z Bari do Sofie nebo do Turína není zase takový rozdíl,“ říká bývalý kapitán české reprezentace Martin Lébl, který velkou část kariéru strávil v Itálii. Upozorňuje však na jiný rozpor: „Mistrovství má dvě tváře. Itálie turnajem žije, je to nejlepší volejbalová země, kde mají všechny zápasy skvělou atmosféru. Zato v Bulharsku se hrálo v poloprázdných halách.“

Druhá fáze turnaje ve třech dnech zúžila počet týmů z šestnácti na šest. Vzhledem k tomu, že se započítávaly výsledky ze základních skupin, byla některá mužstva už předem vyřazena. O postup se však dlouho bojovalo. Jako poslední prošli obhájci titulu Poláci, kterým pomohla výhra nad už jistě postupujícími Srby.

Skupina ve Varně však vygenerovala zvláštní konečnou tabulku, v jiných sportech nepochopitelnou. Srbové skončili se 17 body druzí a postoupili, zatímco 18bodoví Francouzi byli až třetí a v turnaji končí. „V našem sportu je to běžné, na prvním místě rozhoduje počet výher, až potom body,“ připomněl Lébl.

POMOC NEPŘIŠLA. Francouzští volejbalisté nedrželi palce, ale zkřížili prsty na podporu Srbska. Potřebovali, aby porazili Poláky a jim tím pomohli do čtvrtfinále. Nestalo se, Srbové s už jistým postupem Polsku podlehli.

Bývalý blokař dnes pracuje jako hráčský agent ve své agentuře Sportfin. Úvod turnaje sledoval na internetových přenosech, teď se chystá do Itálie osobně. V Turíně uvidí souboj šesti nejlepších mužstev, která byla v dnešním losování rozdělena do dvou tříčlenných skupin. V jedné se střetnou Brazílie, USA a Rusko, druhou trojici tvoří Itálie, Polsko a Srbsko.

„Na losu už snad ani nezáleželo, sešlo se šest nejlepších týmů, které jsou nesmírně vyrovnané,“ myslí si Lébl. Z absolutní špičky mu v Turíně chybí snad jen Francie. „Mají komplikovaný tým s excentrickými hráči. Když jim zápas sedne, dokáží porazit třeba Brazilce, ale když jim to nejde, tak s nimi nic nehne.“

Tipovat další průběh se Lébl neodvažuje. „Potřeboval bych křišťálovou kouli, protože špička je naprosto vyrovnaná. Výborný šampionát hrají Italové. Nestresují se domácím prostředím, naopak toho využili k větší motivaci. Pokud jim to vydrží, mají velkou šanci na postup do nejlepší čtyřky. Ve druhé skupině tipuji, že omlazený americký tým na Brazilce a Rusy nebude stačit,“ uvažuje český manažer.

Od středy do pátku se budou v Turíně hrát čtvrtfinálové skupiny, o víkendu turnaj vyvrcholí boji ve finálové čtyřce.