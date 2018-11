Zastaví Liberec sérii porážek? Proti Ústí nic lehkého, ví Nekola

Bilance dvě vítězství, tři porážky, zisk sedmi bodů po pěti kolech a až 7. místo v tabulce je pro Duklu druhým nejhorším vstupem do sezony za Nekolovy éry.

„Příjemné to určitě není, je pravda, že fanoušci i my jsme byli zvyklí na něco jiného, ale rozhodně nijak nepanikaříme. Je za námi teprve pět kol a doufám, že naši diváci budou trpěliví a trošku shovívavější. Přece jen ten mančaft je hodně nový a ta souhra si musí sednout. Kluci ale nic nevypouštějí, pracujeme pořád naplno a snažíme se, abychom to zlepšili,“ tvrdí kouč Liberce Michal Nekola. „Navíc oproti minulým sezonám se mužstva strašně vyrovnávají, většina dobře posílila a absolutně žádný zápas není pro ty dříve jasně favorizované týmy jednoduchý.“

Volejbalisté Liberce po pěti kolech v minulých sezonách 2009/10 - 3. místo, 8 bodů

2010/11 - 8. místo, 5 bodů

2011/12 - 3. místo, 14 bodů

2012/13 - 1. místo, 15 bodů

2013/14 - 4. místo, 10 bodů

2014/15 - 1. místo, 15 bodů

2015/16 - 5. místo, 10 bodů

2016/17 - 5. místo, 9 bodů

2017/18 - 2. místo, 15 bodů

2018/19 - 7. místo, 7 bodů Ve všech těchto extraligových ročnících vedl Liberec kouč Michal Nekola a v sezonách 2014/15 a 2015/16 získal s týmem mistrovský titul.

Muži Dukly začali výhrami nad Zlínem 3:0 a v Ostravě 3:2, pak ale přišla série tří nezdarů doma se Lvy Praha 2:3, v Brně 0:3 a s mistrovským Karlovarskem 2:3. Start do sezony by byl pro Liberec mnohem příjemnější, kdyby proměňovali mečboly v prohraných tie-breakových bitvách. S Pražany i Karlovarskem měli shodně po dvou na tříbodová vítězství, ale ani jeden nedali. Místo možného zisku šesti bodů z těchto dvou utkání, které byly nadosah, si tak do tabulky připsali jen dva...

„Měli bychom čtyři výhry a jednu porážku a neřešili bychom náš špatný start,“ lamentoval Nekola, jemuž z loňské sezony chybí tři klíčové opory Janouch, Kriško a Galabov.

Sérii tří proher chtějí Liberečtí utnout v sobotu, kdy doma od 18.00 přivítají Ústí nad Labem. Hosté byli v uplynulých letech v extralize spíš za otloukánky, ale letos se nebývale vyšvihli a se čtyřmi výhrami a jednou porážkou jsou senzačně druzí.

„Ústí se bodově chytilo v prvních dvou zápasech a ti kluci tam mají strašnou chuť hrát a bojovat. Jsou uvolnění a v pohodě, takže nás zase nečeká nic lehkého. My ale hrajeme doma a už nám nezbývá nic jiného, než potvrdit tu naši kvalitu a začít vyhrávat. Věřím, že to proti Ústí zvládneme,“ přeje si Nekola. „Důležité je, že vlastně poprvé po pěti kolech nastoupíme do zápasu s úplně kompletním kádrem.“