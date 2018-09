Volejbalový Liberec začne éru bez Janoucha. Cíle se nemění, říká kouč

„Na začátku sezony budeme pracovat na tom, abychom se postupně co nejvíce sehrávali a byli perfektně připraveni hlavně na play-off. V Dukle se cíle nemění, vyhrát všechno,“ přeje si kouč Liberce Michal Nekola, který zahájí v Dukle už svoji jubilejní desátou sezonu v řadě a k tomu je dál trenérem české mužské reprezentace.

Nejvýraznějším zásahem do kádru je odchod české nahrávačské jednička Jakuba Janoucha, který zamířil do elitního německého klubu Friedrichshafenu. Režisérem hry Dukly byl pět let a výrazně se podílel na titulech z let 2015 a 2016.

„Kuba Janouch už je v české volejbale velký pojem, ta změna je proto samozřejmě velká, ale my věříme, že nový nahrávač Polák Mateusz Biernat tu kvalitu také má. V minulých dvou letech vlastně on svými výkony táhl Ostravu,“ uvedl Nekola.

Kromě Janoucha opustili Liberec ještě stabilní smečaři Kriško a Galabov, které nahradili český reprezentant Šulista a Polák Pietruczuk.

Volejbalisté Dukly vstoupí do extraligy v pondělí 1. října, kdy od 18.00 hostí v televizním utkání Zlín. V něm bude prvně v historii české nejvyšší soutěže použito při sporných momentech a trenérských výzvách video, druhou novinkou je zrušení technických time-outů.