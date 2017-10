Štokr potvrdil, že je tím pravým rozdílovým hráčem, těšilo Nekolu

Liberecký tým táhl hvězdný univerzál Jan Štokr, autor 25 bodů, a Dukla navíc svého rivala doslova sestřelila dělovými servisy.

„Byla to taková servisová přestřelka. My v tom druhém setu udělali dvě tři chyby při vedení o tři body a to se nám vymstilo. Celkově jsme ale tlačili na tom servisu víc a to rozhodlo,“ řekl spokojený kouč vítězů Michal Nekola. „Pokud jde o Honzu Štokra, udělal velmi důležité body a opět potvrdil, že je tím pravým rozdílovým hráčem.“

Přímých bodů z podání oslavili hráči Dukly celkem patnáct a navíc mnohokrát měli Kladenští po špatném příjmu problémy s útokem. Pouze ve vítězném druhém setu se hosté Liberci na servisu vyrovnali.

Králem na podání byl v pondělí jednoznačně slovenský ranař v libereckých službách Tomáš Kriško, který se z patnácti bodů ze servisu svého celku zasloužil o plných osm.

„Vždycky jsem chodil do servisu naplno, teď jsem to ještě trochu ustálil a získal na podání větší stabilitu. Momentálně se mi daří tím servisem soupeře tlačit a zatím také relativně málo kazím,“ liboval si 28letý slovenský reprezentant Tomáš Kriško, jehož nejtvrdší servis proti Kladnu svištěl rychlostí 114 km/h.

„Už mi naměřili i víc, ale je fakt, že tohle je takový můj nadprůměr. Myslím, že větší kvalita našeho podání jednoznačně zápas s Kladnem rozhodla. I další naši kluci dokážou servisem tlačit a když nám to vydrží, tak to bude v sezoně určitě jedna z našich nejsilnějších zbraní.“