Volejbalisté Liberce chtějí doma vrátit Kladnu semifinálové vyřazení

Případné domácí vítězství nad úřadujícím vicemistrem z Kladna by bylo pro volejbalisty Liberce aspoň malou satisfakcí za vyřazení v semifinále v loňském extraligovém play-off. Dukla pak vybojovala v duelech o 3. místo s Karlovarskem bronzové medaile, Kladenští nakonec ve finále nestačili na České Budějovice.

„Samozřejmě chceme v domácím prostředí Kladnu to vyřazení aspoň trochu vrátit už i proto, že to byl poslední soupeř, který nás v mistrovském utkání porazil. V boji o bronz jsme totiž potom s Karlovarskem všechny tři zápasy vyhráli,“ řekl Michal Nekola, trenér Liberce a české reprezentace.

Na palubovce v hale Dukly se střetnou jiná mužstva než před půl rokem. Liberecký kádr přes léto výrazně posílily české volejbalové hvězdy Jan Štokr a Aleš Holubec, kladenský tým zase prošel velmi razantní obměnou. Z loňského stříbrného celku zmizeli klíčoví muži nahrávač Van Haarlem, univerzál Křesťan, smečař Hietanen i libero Sparidans, na jejich posty přišli Američan West, Polák Gromadowski, Šulista a Moník a navíc přišel ještě blokař Sobotka z mistrovských Budějovic.

„V Kladně se vlastně změnila celá základní osa, z ní tam zůstali jen smečař Hýský a blokař Zajíček, ale zase dali určitě podle jmen dohromady velice silný tým, se kterým bychom měli bojovat ve špičce soutěže. Myslím, že diváci se mohou v našem vzájemném souboji těšit na kvalitní a atraktivní zápas,“ tvrdí Nekola.

Utkání bude mít pikantní příchuť pro libereckého blokaře Aleše Holubce. „Jsem rád, že jsme Kladno chytili hned takhle na začátku sezony a navíc doma. Pro mě to bude docela prestižní zápas, protože právě z Kladna jsem před jedenácti lety odcházel do zahraničí a navíc když jsem se teď v létě vracel do Česka, tak se to hodně rýsovalo tak, že začnu za Kladno zase hrát. Všechny okolnosti se ale nakonec spojily tak, že jsme s manželkou skončili společně v Dukle Liberec,“ konstatoval 33letý Aleš Holubec, teď už bývalý reprezentant a dlouholetý kapitán českého národního týmu.

Oba kluby před týdnem v 1. kole potvrdily role favoritů i to, že by měly i v letošní sezoně patřit k hlavním aspirantům na nejvyšší extraligové příčky. Volejbalisté Liberce vyhráli doma nad ČZU Praha jasně 3:0 a stejným poměrem porazilo ve své hale Kladno tým Ústí nad Labem.