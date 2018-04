Finálová prosba šéfa volejbalového Karlovarska: Vyprodejte halu

Hraje se na tři vítězná utkání a zatím je blíž k titulu Karlovarsko, které prožívá nejúspěšnější období ve čtyřleté historii klubu. „Hráči si moc dobře uvědomují, že to nejlepší a zároveň nejtěžší je teprve čeká,“ říká na samém startu finálové série Jakub Novotný, předseda VK ČEZ Karlovarsko a někdejší reprezentační univerzál.

Váš postup do finále přes České Budějovice mnohé zaskočil, zvlášť když jste ovládli sérii 3:0 na zápasy. Jaké šance jste týmu dával před semifinále s mistrem vy sám?

Věděl jsem, že letos je to hratelné, protože Jihostroj nehrál v pohodě, ale tak rychlé jsem to neočekával. Budějovice byly vždy silné doma a vyhrát tam dva ze dvou zápasů se dlouho nikomu nepovedlo. Navíc jsme za sebou měli těžkou sérii s Brnem, proto jsem rád. Oceňuji hlavně klid a přístup trenéra Jirky Nováka, který tlak ustál. Tlak okolí i tlak ode mě. (smích)

Museli jste s trenérem Novákem po historickém postupu tlumit euforii hráčů?

Myslím, že on toto zvládne sám. Navíc to ani není třeba, hráči si moc dobře uvědomují, že to nejlepší a zároveň nejtěžší je teprve čeká.

Co vás osobně na semifinálovém úspěchu nejvíc potěšilo?

Že jsme zvládli psychicky náročný domácí zápas, kde jsme měli potvrdit venkovní vítězství. To nejsou lehké zápasy, když musíte. Kluci to odehráli skvěle.

Prozradíte, jak jsou hráči za finále a případný úspěch v souboji o titul motivováni od vedení klubu?

Letos je to nijak. Někdo má nějaké osobní prémie, ale jinak jsme poprvé v historii nemohli vypsat žádné cílové prémie. Finanční situace klubu to nedovoluje, chybí nám stále peníze od některých partnerů jako například od ČVS a Karlovarského kraje. Není to dáno ani tak tím, že by nám podporu dát nechtěli. Volejbalový svaz čeká na MŠMT a řeší metodiku, která se neustále mění. Teď vymysleli projektové financování, asi reagují na nepořádek, co tam byl. Na kraji jsme určitou dobu čekali na rozhodnutí, jak vše budeme řešit, nyní už to snad spěje ke zdárnému konci. Jsme rádi za vstřícný přístup obou organizací, jen to prostě trvá. Pak jsme některé náklady museli pokrývat ze soukromých zdrojů, a proto nezbylo na prémie na hráče. Stejně tak řešíme i přihlášku do Ligy mistrů, kterou jsme si postupem do finále vybojovali. Nejsme ve fotbale, z mezinárodních federací nedostaneme ani euro, neustále se jen platí. Bez peněz se to prostě dělat nedá.

Vaši poslední soupeři v sezoně angažovali superhvězdu Davida Konečného, Duklu zase posílil vítěz Ligy mistrů Jan Štokr. Nakolik je náročné soupeřit s kluby s takovými rozpočty?

Já nevím přesně, kdo jaký má rozpočet, ale vím, že na prvním místě určitě nejsme. I my máme dva tři dražší hráče, jinak bychom prostě konkurovat nemohli. Spíše jde o celkový rozpočet na A-tým a tam na některé nemáme. Pereme se s tím, jak můžeme, někdy to s tradičními kluby vyjde, někdy ne. Mám k nim respekt, přeci jen jsou tu o dost déle než my. Co se týče Kladna, má skvělý tým doplněný právě o Davida Konečného. Byli před námi v základní části, mají zkušenosti z finále z loňska. Nemyslím ale, že od nás dostanou něco zadarmo.

Momentky z úvodního finále mezi Kladnem a Karlovarskem.

Razí tedy Karlovarsko takovou filozofii, že tým složený z hvězd nemá úspěch vždycky zaručený?

Naše filozofie je směsicí profesionality, drzosti, nadšení, dobrého tréninkového režimu a pokory. Taky ale stále děláme spoustu chyb, jedna za rok je standard. (smích)

Od samotného vzniku klubu se těšíte mimořádné přízni fanoušků. Jak vnímáte jejich podporu v tomto zatím nejúspěšnějším období?

Myslím, že naši fanoušci jsou skvělí. Na finále bych je chtěl znovu poprosit, aby vyprodali míčovku. A na venkovní zápasy do Kladna jsme pro ně připravili autobus.