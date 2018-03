Teď je to na Brnu, říká karlovarský kapitán Hudeček

Zvětšit fotografii Ondřej Hudeček - ilustrační foto | foto: Petr Lundák, MF DNES

Volejbalisté Karlovarska dokázali ve čtvrtfinále play off proti Brnu znovu využít výhody domácího prostředí a po nedělní výhře 3:0 (25:13, 29:27, 25:18) se ujali vedení v sérii 2:1. Ve středu v Brně zaútočí na postup do semifinále. „Teď je to na Brnu. Vůbec to nebude jednoduché, my musíme jet do Brna se stejným zaujetím, které jsme předvedli dnes,“ prohlásil po nedělní výhře Ondřej Hudeček, kapitán Karlovarska.