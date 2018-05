Změny v kádru šampionů. Volejbalisté Karlovarska už ladí soupisku

Odchází Ropret i Prešinský, ven chce také Treial Je to sotva pár dní, co volejbalisté Karlovarska zvedli nad hlavu poprvé v historii pohár pro vítěze extraligy a klubový šéf Jakub Novotný už začíná ladit tým pro příští sezonu. Z mistrovského týmu odchází slovinský nahrávač Gregor Ropret. „Udělali jsme vše, co jsme mohli, aby Ropret zůstal,“ říká na adresu klíčového hráče předseda VK ČEZ Karlovarsko. Vicemistr Evropy Gregor Ropret patřil mezi nejlepší volejbalisty uplynulého extraligového ročníku a zejména v play off byl lídrem týmu Karlovarska. Vzápětí se ale rozhodl akceptovat nabídku z francouzské ligy. „Vybral si jednu z nejlepších evropských soutěží, tomu jsme nemohli finančně konkurovat,“ vysvětluje Novotný. Společně s Ropretem opouští soupisku čerstvého českého šampiona také slovenský blokař Radoslav Prešinský. „Také on mohl zůstat, ale také zvolil jinou cestu,“ dodává Jakub Novotný. Odchody nahrávače Ropreta a blokaře Prešinského nemusejí být pro Karlovarsko jedinými změnami v kádru. Do některé z top soutěží touží prý odejít také Henri Treial. „Jsme v jednání s jeho manažerem,“ říká k současné situaci Jakub Novotný. Vedení klubu už za odcházející hráče hledá na dané posty kvalitní náhradu. Prvním nahrávačem bude v příští sezoně Daan van Haarlem, kterého zná české publikum především z jeho velmi vydařeného působení na Kladně. Na pozice blokařů pak Karlovarsko angažovalo reprezentanty Marka Beera a Vojtěcha Patočku.