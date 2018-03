Karlovarsku stačily proti Brnu tři sety. Důležitá první výhra, řekl kouč

„Začali jsme výborně, následně mi to připadalo trochu zabržděné, ale zaplaťpámbu, že jsme koncovku dovedli do vítězného konce. Důležité první vítězství v sérii,“ oddychl si po úvodním utkání série trenér Karlovarska.

Brnu pomohl k návratu do zápasu ve třetím setu především jedenadvacetiletý univerzál Daniel Římal, to když začali hosté víc riskovat na servisu. „Brno se opřelo o svoji silnou zbraň. Jsme samozřejmě rádi, že jsme do play off vstoupili vítězstvím, v Brně si ale na tyhle situace musíme dát pozor,“ varuje před páteční odvetou na serveru volejbalové federace Ondřej Hudeček, kapitán Karlovarska.

Série na tři výhry pokračuje už v pátek na palubovkách v tabulce po základní části hůře postavených týmů. Zápasy mezi pátým Brnem a čtvrtým Karlovarskem by měly být nejvyrovnanější, bodové odstupy byly ovšem nepatrné pouze mezi zisky první čtyřky, což také všechny favorizované týmy v úvodních duelech play off potvrdily. Kromě Karlovarska stačily tři sety na první výhru také Českým Budějovicím a Kladnu, Liberec doma povolil Ostravě uhrát jeden set.

„Vary ukázaly, proč v posledním utkání bojovaly o první místo v tabulce,“ připomněl po utkání na západě Čech brněnský kapitán Michal Hrazdíra. „My jsme se postupně v zápase zlepšovali, bohužel to nestačilo, ale série pokračuje dál.“