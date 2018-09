Cesta za obhajobou začíná. První cíl Karlovarska: být v nejsilnější čtyřce

Hráči Karlovarska obhajují extraligový titul a druhé místo v národním poháru, navíc se poprvé v historii klubu představí v Lize mistrů. „Práce máme dost, myslím, že hráči přesně vědí, co od nich chci,“ poznamenal Novotný k ambicím klubu. „Naším primárním cílem je dostat se v lize do nejsilnější čtyřky. To ale chce stále víc družstev, takže je to rok od roku složitější.“

Ani letos se v extralize nemění okruh favoritů, ke Karlovarsku letos znovu patří Kladno, liberecká Dukla a České Budějovice. Elitní čtyřku spojuje jedna novinka, všichni mají nového nahrávače. „Extraliga bude zase o něco vyrovnanější a bude proto třeba hned od začátku prodat vše, co jsme natrénovali,“ prohlásil pro svazový web Ondřej Hudeček, kapitán Karlovarska.

Formát extraligy? Dvanáct celků se v základní části utká dvakrát každý s každým. Následuje předkolo pro týmy na 7. až 10. místě na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále a finále se budou od 19. března hrát na tři vítězné duely.

Elitní tým VK ČEZ Karlovarsko nabídne svým příznivcům opět atraktivní skladbu kádru. Lídry mužstva by měli být kapitán Ondřej Hudeček, nejproduktivnější hráč extraligy univerzál Filip Rejlek a nahrávač nizozemské reprezentace Daan van Haarlem, který startoval s Nizozemskem na šampionátu. „Ani pořádně nevíme, jak se družstvo bude chovat v sestavě, kterou jsme ještě neměli šanci vyzkoušet,“ říká trenér Jiří Novák před prvním utkáním extraligy.

Jeho tým už dnes vyráží do hlavního města, kde se představí proti Lvům Praha (dříve ČZU). První domácí zápas odehraje Karlovarsko 6. října proti nejúspěšnějšímu klubu posledních let, Českým Budějovicím. Domácím působištěm týmu je samozřejmě karlovarská Hala míčových sportů. „Letos chceme opět vylepšit zázemí při našich utkáních v hale, přinášet více zábavy,“ vzkázal Jakub Novotný fanouškům. Klub připravil prodej dresů a dalších předmětů a během sezony bude lákat diváky také na různé marketingové akce.