Každý set bude úspěch, říká šéf volejbalistů Karlovarska o Lize mistrů

Volejbalový klub ČEZ Karlovarsko se při losování nového ročníku Ligy mistrů ocitl ve vybrané společnosti nasazených mužstev.

Dostali jste se mezi volejbalovou elitu. To musí vám jako prezidentovi klubu lichotit, že?

Jsem rád, že jsme zůstali tam, kde jsme původně byli. Při všech těch změnách, které Evropská volejbalová konfederace zavedla, jsme museli bojovat o svoje místo na slunci. Tím spíš, že nejsme žádný super velkoklub, jako jsou týmy z Itálie nebo z Ruska. Na druhou stranu nemám rád, když rozhoduje někdo za mne a beze mne, takže jsme jednali o tom, abychom v základní skupině zůstali, což se nakonec podařilo. Velkou pomocnou ruku nám při těchto jednáních zajistil Marek Pakosta jako předseda ČVS. Pro karlovarský sport i pro český volejbal je to super.

Volejbalisté Karlovarska se dostali v Lize mistrů do skupiny České týmy v evropských pohárech

Máte před losem základní fáze soutěže nějaké osobní přání na soupeře?

Los proběhne až druhého listopadu, do té doby soupeře neznáme. I to je složitější, nevíme, na koho se máme připravit sportovně, ale hlavně organizačně. Na začátku listopadu se dozvíme třeba to, že další týden letíme do Ruska. To obnáší víza, letenky a tak dále, nebude to úplně legrace zařídit. Ale zvládneme to.

V čem bude účast vašeho týmu v elitní Lize mistrů odlišná od předchozích startů v dalších evropských pohárech?

Bude to atraktivnější, a tím i těžší. Tři roky reprezentujeme v Evropě a máme bilanci více vítěznou. Hráli jsme čtvrtfinále jednoho z pohárů. Tady to bude úplně jiné, budeme stát proti družstvům, která mají na jednoho hráče tolik jako já na celý tým. Každý vyhraný set bude úspěch. Ale budeme to hrát jako vždy vše. Nikdo nedostane nic zadarmo.

Plánujete, že budete vy sám do chodu mužstva zasahovat víc, abyste hráčům předal vlastní zkušenosti z nejprestižnější klubové soutěže?

Ne, to by byla smrt. Vůbec. Nejsem italský tip prezidenta.

Pro účast v Lize mistrů musí každý klub splnit mimořádně přísné podmínky. Která z nich patří pro Karlovarsko k nejnáročnějším?

Už jsem zmínil peripetie kolem losování a nasazení. Další věc je hala, reglement striktně nařizuje halu s kapacitou nad 3 500 míst, tím pádem musíme do KV arény. Milujeme svou menší halu, kde bychom vytvořili skvělou atmosféru. Takhle to bude složitější, domlouváme se s hokejisty na termínech a musíme i za novým vedením KV arény, což chci brzy udělat. Doufáme, že se nám do pro nás trochu velké haly podaří dostat lidi. Další podmínka, která mi otravuje život, je takzvaný entry fee, tedy vstupní poplatek. Ten činí dvacet pět tisíc eur, který klub musí zaplatit za účast. Hned. Znovu opakuji: není to fotbal, tady se jen platí. Nicméně generální partner a hlavní partneři nám pomohli a stejně tak mohu poděkovat vedení města Karlovy Vary a vedení Karlovarského kraje.

Co pro vás zisk titulu, poměrně rasantní obměna kádru a přípravy na Ligů mistrů osobně znamenají v pracovním vytížení?

Práci a starosti navíc. Uvědomujeme si, že nejsme favoriti, a asi těžko budeme nějak horentně postupovat. Ale je to prestiž pro klub i pro město, jsou to zkušenosti. Proto věřím, že se to vyplatí.