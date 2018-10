Volejbalisté Karlovarska budou pod Ještědem hájit svou neporazitelnost

Dukle se na startu sezony příliš nedaří. Po dvou výhrách doma nad Zlínem (3:0) a v Ostravě (3:2) poslední dva zápasy doma se Lvy Praha (2:3) a v Brně (0:3) nečekaně prohrála.

„Brno hrálo odvážně. Od začátku solilo servis, což jim vyšlo. Nám se utkání nepovedlo. Bylo tam spoustu chyb, nedohrávali jsme balony a Brno toho využilo. Myslím, že nás přehráli ve všech činnostech,“ zhodnotil duel liberecký kapitán Aleš Správka pro server volejbalové federace.

V tabulce je Dukla až sedmá a vyhlídky na zlepšení v nejbližší době nejsou velké. Dnes totiž svěřence trenéra Nekoly čeká velmi těžký soupeř. Mistrovské Karlovarsko je rozjeté, vždyť extraligové tabulce vévodí se ztrátou jediného bodu.

Neporažení mistři

Sérii čtyřech vítězství stvrdili úřadující šampioni naposledy domácí výhrou 3:1 nad celkem Odoleny Vody. „Dva a půl setu to nebyl hezký volejbal, byl to takový ospalý zápas,“ míní Filip Rejlek, univerzál Karlovarska. Favorité duelu ovládli úvodní sadu šestibodovým rozdílem, pak ale zápas nepokračoval podle jejich představ.

Hosté dokázali stav setů vyrovnat. „Ve druhém setu jsme příliš chybovali, měli jsme problém na příjmu a nechali jsme si je odskočit,“ zlobil se Rejlek. „Často jsme měli soupeře pod sebou, ale vždycky jsme udělali nějaké chybky a pustili ho do hry. Ke konci jsme se už rozehráli a dotáhli to k vítězství za tři body,“ dodává volejbalový světoběžník.

Do extraligy se vrátil loni po dvanácti letech v zahraničí a volba padla na Karlovarsko. Potřeboval trochu času, vyrovnat se musel nejdřív s tlakem, který na sebe kladl on sám. „Byl jsem hodně nervózní, protože jsem se chtěl před domácím publikem co nejlíp ukázat a ne vždy to bylo jednoduché. Forma ale postupně stoupala a na play off jsme to vyladili perfektně,“ pochvaluje si.

Právě ve vyřazovacích zápasech ukázal Rejlek své kvality. Úřadoval razantním servisem a při smečích nad sítí dokázal být tvrdý i technický. „Udrží vnitřní klid a dokáže se připravit na rozhodující zápasy,“ říká o něm kouč Jiří Novák.

S Karlovarskem nakonec dokráčel až k titulu, vůbec prvnímu v krátké historii klubu. Mimochodem svému třetímu v české nejvyšší soutěži. Ty dva předešlé získal -hádejte kde? Ano, v dresu dnešního soupeře Západočechů. S Duklou Liberec se českým mistrem stal v letech 2001 a 2003. Vyrovná za Karlovarsko skóre?