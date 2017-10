Chystá se souboj neporažených. Sílu Karlovarska prověří Liberec

„Oni hodně sázejí na hrubou sílu, my jsme snad o malinko šikovnější,“ srovnal kapitán týmu Ondřej Hudeček.

Utkání Karlovarsko vs. Liberec je na pořadu v pondělí 16. října od 20.10 hodin.

Ve třetím kole nejvyšší soutěže čeká diváky duel neporažených mužstev. Volejbalisté Karlovarska dokonce neztratili ještě ani set. Hosté vynikají na servisu, v dosavadních dvou zápasech nasbírali 23 přímých bodů z podání. Ofenzívu Dukly táhne nejlepší český volejbalista uplynulého desetiletí Jan Štokr.

„Liberec hodně riskuje podání, tak jestli to na příjmu ustojíme, mohlo by to být dobré,“ věří Hudeček. „Dále bude hodně důležitá naše obrana, jak na síti, tak v poli.“ Právě defenzíva patří k excelentním činnostem Karlovarska, tým vládne extraligové statistice příjmu s úspěšností 54 procent. Na bloku hrají účastníci letošního mistrovství Evropy Henri Treial a Radoslav Prešinský.

Bilance vzájemných zápasů vyznívá jasně ve prospěch Liberce, který vyhrál dvanáct ze třinácti extraligových duelů. Karlovarsko uspělo až na devátý pokus. „Pro mě to nehraje žádnou roli,“ ujistil kapitán Hudeček. „My máme úžasné fanoušky, takže se budeme snažit jim ukázat co nejlepší výkon. A když nás plná hala dotlačí do vítězného konce, bude to super.“