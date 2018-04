Zlato na krku? Je to nádherný pocit, říká Rejlek z Karlovarska

„Je to nádherný pocit stát tady a mít placku na krku,“ usmíval se šestatřicetiletý univerzál bezprostředně po třetím utkání finálové série, ve které jeho tým přejel Kladno 3:0 na zápasy. „Možná to vypadá jednoznačně, ale stojí za tím hrozně moc sil, potu a krve,“ říká nejužitečnější hráč finále.

Český titul získal už v letech 2001 a 2003 s Duklou Liberec, třetí přidal teď s Karlovarskem po patnácti letech. Do extraligy se vrátil loni po dvanácti letech v zahraničí. Už v té době slýchal, že se extraliga zlepšila. „Což se potvrdilo, i když to ještě není taková úroveň jako v zahraničí,“ dodává. Tohle srovnání si může dovolit. Vedle Brazílie byl třeba v Turecku, dokonce Spojených arabských emirátech, převážně však hrál ve Francii.

„Každý měl svoji roli, žádná nebyla menší, všichni to splnili na sto procent, proto tady stojíme s titulem.“

Když se pak rozhodl pro návrat, padla volba na Karlovarsko. Potřeboval trochu času, vyrovnat se musel nejdřív s tlakem, který na sebe kladl on sám. „Byl jsem hodně nervózní, protože jsem se chtěl před domácím publikem co nejlíp ukázat a ne vždy to bylo jednoduché. Forma ale postupně stoupala a na play off jsme to vyladili perfektně,“ pochvaluje si.

Právě ve vyřazovacích zápasech ukázal Rejlek své kvality. Úřadoval razantním servisem a při smečích nad sítí dokázal být tvrdý i technický. „Udrží vnitřní klid a dokáže se připravit na rozhodující zápasy,“ říká o něm kouč Jiří Novák.

Klidu v rozhodujících okamžicích se milovník rybaření i motorek naučil v zahraničí. Ve Francii získal titul s pařížským klubem, ostruhy získával v bouřlivém brazilském prostředí. „Těžkých momentů mám za sebou hodně, ale udržet koncentraci je těžké. I když je mi skoro sedmatřicet, pořád se na tom musí pracovat, protože to nepřijde samo. Ano, dokážu udržet koncentraci, ale není to zadarmo,“ ví Rejlek.

Postupně se vypracoval v lídra a Karlovarsko spoléhalo na jeho body. „Vyplynulo to samo. Hrálo se mi postupně velmi dobře a nahrávač mi věřil,“ usmívá se dvoumetrový čahoun. Nezapomene při tom ovšem pochválit také celý mančaft. „Kluci hráli perfektně. Každý měl svoji roli, žádná nebyla menší, všichni to splnili na sto procent, proto tady stojíme s titulem.“ Třeba za rok přidá další, kdo ví. V klubu má bývalý reprezentant smlouvu i na další rok. „Pokud vedení neusoudí, že mě vyhodí,“ zavtipkuje nejdřív. Pak už vážněji dodá: „Měl bych zůstat.“

Karlovarsko vypadá na dobrou adresu. V extralize je čtyři roky, pokaždé se dostalo do semifinále a letos slaví dokonce titul. To si dobře uvědomuje i Rejlek. „Není jednoduché postavit klub na zelené louce, to se jim povedlo výborně,“ souhlasí. „Před sezonou doplnili kádr o zkušené hráče a tým si sedl výborně. Za spoustu let, co jsem byl venku, ve třech čtyřech týmech byla parta jako tady. Vím, že to je klišé, že všichni po titulu říkají, že parta byla skvělá, ale tady to tak bylo.“