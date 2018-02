Nesmíme Brno podcenit, varuje karlovarský univerzál Rejlek

Po domácí prohře 1:3 musely Vary ve švýcarském Näfels vyhrát za tři body a poté vyhrát i ve zlatém setu, pokud chtěly myslet na další kolo v CEV Challenge Cupu. To se bohužel nepodařilo a po prohře 3:2 v evropském poháru končí a nezopakují loňské čtvrtfinále.

Rozhodl úplně první set

„V této fázi sezony hráli lépe. Rozhodl první set u nás doma, kdy jsme vedli 23:20 a nedokázali jej vyhrát. Tím jsme jim dali šanci a probudili v nich myšlenku, že mohou vyhrát, a potom už bylo těžké je zastavovat. Toto rozhodlo celou sérii. Hráli nebojácně, byli dobře připraveni, my se bohužel v některých fázích trápili a sami se dostávali dolů vlastními chybami,“ míní karlovarský univerzál Filip Rejlek, ve Švýcarsku s patnácti body druhý nejvíce bodující hráč týmu za dvacetibodovým Markem Zmrhalem.

Karlovarsko, po prvním těsně prohraném setu, vybojovalo sice druhou sadu 29:27 a srovnalo na 1:1, další set však ovládli domácí svěřenci českého kouče Dalibora Poláka 25:21 a zajistili si postup. Karlovarsko si ještě vynutilo pátý set, ale na výhru po porážce 14:16 nedosáhlo.

Po dvou setech Näfels konec

„Občas jsme měli světlejší chvilku, třeba první set odvety, kdy jsme prohrávali o hodně a ještě se dostali do kontaktu, ale potom zase přišla menší chyba a zase nás to srazilo dolů. Takto se hraje velmi těžce, když celou dobu dotahujete a pak přijde chyba, která vás srazí,“ myslí si Rejlek.

„Musíme se z toho ponaučit, je to škoda pro fanoušky, mohly přijít další atraktivní zápasy, jako ruský Surgut, ale bohužel je takový sport.“ Celý dvojzápas proti švýcarskému týmu rozhodl podle Rejlka hned první set domácího duelu. „Prohráli jsme doma 1:3, což v pohárech má cenu zlata pro tým, který vyhraje venku.“

Nízký strop problémem

Odveta se hrála v malém horském městečku v Alpách s ještě komornější halou.

„Nebudu se vymlouvat na halu, faktem je, že byl nižší strop a nemohli jsme se na to dlouho adaptovat,“ poukazuje karlovarský univerzál. No, a když domácí získali druhý set, bylo o všem jasno.

„V tuto chvíli se motivace těžko hledá, ale chtěli jsme ještě vyhrát, aby to nemělo tak hořkou tečku. To se nepovedlo a středeční večer je lepší zapomenout,“ přiznává Filip Rejlek.

Po loňském nádherném tažení pohárovou Evropou, které skončilo až ve čtvrtfinále, přišel trochu pád.

„Loni dosáhli skvělý úspěch, vyřadili elitní ruský tým Surgut a stopku jim vystavilo Tours. Nyní zůstává hořká pachuť, že jsme měli porazit papírově slabší soupeře, bohužel na to se nehraje, situace na hřišti byla jiná,“ myslí si Rejlek, který loňské tažení zná jen z vyprávění spoluhráčů, do Varů přišel až v létě.

„Líbí se mi tu moc, parta je skvělá, s trenérem se znám ještě z Paříže, adaptoval jsem se velmi rychle, v Čechách jsem spokojen,“ pochvaluje si.

Byl nedílnou součástí nádherného podzimu a třináctizápasové šňůry bez porážky a také současného trochu slabšího období.

„Nezměnilo se vůbec nic, ale sezona je dlouhá. Možná se podepsal trochu užší kádr, hlavně na smeči, dlouhodobě zraněný Málek, a na bloku, když se zranil Široký. Občas to tak ve sportu je, i když je dobrá nálada, trénuje se kvalitně. Špatně jsme plnili příkazy v zápase,“ snaží se najít vysvětlení.

Na osobní statistiky nehledí

Filip Rejlek je ale nedílnou součástí týmu, nejlépe podávajícím hráčem celé extraligy a pravidelným štědrým přispěvatelem bodů na konto týmu.

„Jsem spokojen, s nahrávačem se mi dobře spolupracuje. Statistiky sice nesleduji, ale zaregistroval jsem, že jsem první na podání, což mě těší, že práce, kterou odvádím na tréninku funguje. Jinak to není směrodatné, je to víceméně orientační, důležité jsou týmové výhry,“ myslí si skromně.

Po poháru na ligu

Už zítra nastoupí Karlovarsko k dalšímu ligovému zápasu, dva dny po porážce a vypadnutí z evropského poháru.

„Je to jedno, jak dlouho je pauza, člověk se musí oklepat z porážky. Trenér nám řekl zapomenout na to, budeme se soustředit na ligu, přijďte na trénink všichni s čistou hlavou a jedeme dál. Teď se musíme soustředit na cíle, které máme, a jít krok po kroku dál.“

Po krátké domácí pauze přijede do Karlových Varů tým Brna. Nejvíce bodujicím hráčem hostů je srbský univerzál Stefan Okosanovic s 232 body.

„Hlavně je nesmíme podcenit, jsou sice pátí, ale to jim vůbec neubírá nic na síle, hrají velmi dobře. Musíme si dát pozor, předvést koncentrovaný výkon, dodržovat taktiku, co nám trenér řekne, protože s tím máme občas problémy, a naše hra se tak komplikuje. Věřím, že když nastoupíme dobře v prvním setu, tak by hra měla být jednodušší,“ dodává Filip Rejlek.