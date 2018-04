Budějovické volejbalistky odmítly extraligu, nejsou připravené

Hráčky Českých Budějovic ovládly baráž nad Fénixem Brno 3:0 na zápasy, možnost postoupit mezi elitu ale nevyužijí a zůstanou v první lize. Nejvyšší volejbalovou soutěž budou ve městě dál hrát jen muži, kteří už léta patří ke špičce a loni získali devátý titul.

„Pokud má klub hrát v extralize důstojnou roli, což by měl být předpoklad, pak se musí na tuto roli cíleně připravovat rok, možná dva dopředu. A to nejen po sportovní stránce, ale i po stránce organizační. Vše se musí zkrátka zodpovědně odpracovat a na to momentálně nemáme v klubu kapacity. Naší prioritou nadále zůstává mužský A-tým a výchova mládeže,“ řekl Mifka webu Budějcká drbna.

Zda v extralize zůstane Fénix Brno, je zatím v jednání. Klub z další volejbalové bašty každopádně zájem má.