Zápas pravdy. Prostě musíme vyhrát, burcuje liberecký trenér Nekola

Veledůležitý čtvrtý duel semifinálové série play off hrané na tři vítězná utkání je na programu dnes od 18 hodin (přímý přenos vysílá ČT Sport) v hale Kladna, které vede 2:1 a v rukách má finálový postupový mečbol.

Pro liberecký tým se tak jedná o sezonní zápas pravdy. „Dá se to tak říct. Je to poslední šance, kterou máme, jinou už nedostaneme, pokud nevyhrajeme. Kdy jindy než teď se doopravdy ukáže, jak je náš tým silný mentálně i herně. Určitě se o to popereme a chceme ještě sérii vrátit zpátky do Liberce,“ burcuje Michal Nekola, trenér volejbalistů Dukly.

„Ten důležitý moment v tie-breaku pondělního domácího zápasu jsme nezvládli, proto v Kladně prostě musíme vyhrát a prokázat tu kvalitu, kterou jsme ukazovali celou sezonu,“ doplnil Nekola, jehož svěřenci triumfovali na konci února v Českém poháru.

Liberečtí nechtějí v boji o extraligové finále nic podcenit a do Kladna se vydali už o den dříve, aby si co nejvíc zvykli na mírně atypické prostředí tamní haly.

„Protože se jedná o televizní zápas, tak tam budou pokládat jiný povrch, ale věřím tomu, že náš trénink klapne podle plánu. Kladnu jsme také dvakrát umožnili trénovat v naší hale,“ hlásil včera odpoledne Nekola.

Podle něho bude dnes pro vítězství klíčové, aby jeho hráči udrželi koncentraci po celý zápas a udělali méně chyb v útoku a na servisu než soupeř. „Určitě umíme podávat mnohem lépe, než v pondělním prohraném utkání,“ tvrdí Michal Nekola.