Liberečanky narazí na ruské věže. Kouč: Bude to hra z druhého patra

Mezi dvaatřiceti kluby, které bojují v hlavní fázi třetího nejvýznamnějšího evropského poháru Challenge Cupu o postup do osmifinále, jsou i volejbalistky liberecké Dukly.

V kvalifikaci vyřadily po výsledcích 2:3 a 3:0 rakouský Salcburk, tentokrát jim stojí v cestě tým ze Saratova, kterému patří v ruské nejvyšší soutěži po třech odehraných kolech bez výhry poslední, 12. místo. Liberečanky jsou naopak v české extralize na stříbrné příčce, proto bude vzájemný souboj dvou různých ženských volejbalových škol hodně zajímavý.

„Čeká nás soupeř, který nemá v Česku výškově obdoby. Obě smečařky mají sto devadesát centimetrů, jedna blokařka má ještě něco přes a univerzálka má dokonce přes dva metry,“ popsal tým Saratova Libor Gálík, trenér Liberce. „Narazíme prostě na ruské věže a jsem zvědavý, jak se s tím hráčky vyrovnají, protože na to absolutně nejsou zvyklé. Bude to hra z druhého patra a důležité bude, jak to odbráníme.“

Podle kouče Gálíka ale šance na postup mezi šestnáctku nejlepších v Challenge Cupu určitě existuje. „Viděli jsme všechny tři dosavadní zápasy Saratova a vypadá to jako takový typický ruský volejbal z dřívějška. Hrají to všechno vysokými nahrávkami přes kůly, ale servisy například přijímají jen ve dvou hráčkách, takže jsou tam určité věci, na kterých bychom se mohli chytit,“ doufá Libor Gálík, který dnes bude mít k dispozici kompletní kádr.

Duel budou řídit rozhodčí Stojanov z Bulharska a Daniilidouová z Řecka, odveta v Saratově je na programu příští středu.