Zase stříbrné Karlovarsko v Českém poháru. Bolí to, přiznal šéf klubu

„To je krása i neštěstí vrcholového sportu. Ale když jste takhle blízko, tak to bolí,“ přiznal po utkání šéf klubu Jakub Novotný.

Tým kouče Jiřího Nováka už dokázal v semifinále senzačně otočit nepříznivý vývoj utkání s Českými Budějovicemi z 0:2 na 3:2 a psychicky silným se ukázal také v pondělním finále proti Liberci.

V tie-breaku vedlo Karlovarsko 13:12 a k senzačnímu triumfu scházely letos tak skvěle vyladěnému týmu kouče Jiřího Nováka pouhé dva body. Největší sběratel bodů ve finálovém utkání v dresu libereckého klubu Jan Štokr ovšem vyrovnal a dva servisy kapitána Aleše Správky pak finálový duel rozhodly.

„V letošní sezoně to byl asi nejtěžší zápas, Karlovarsko hrálo fantasticky, dokázalo nás zatlačit servisem. Překlopilo se to až v pátém setu. Smekám před klukama, nechali tam všechno, byl to výborný zápas z obou stran,“ přiznal pak do kamer České televize liberecký kouč Michal Nekola.

Jeho tým získal Český pohár už pojedenácté, na Karlovarsko zbyly stejně jako loni stříbrné medaile. Severočeši jsou tradičním finalistou domácího poháru, za posledních třináct let chyběli v rozhodujícím pohárovém utkání pouze třikrát. Naposledy triumfovali předloni.

Karlovarsko před rokem podlehlo ve finále Kladnu 1:3, ve své čtyřleté historii se tak do finále Českého poháru probilo už podruhé. „Z pohledu našich cílů je účast ve finále úspěch, potvrdili jsme své místo mezi absolutní volejbalovou elitou v České republice,“ uvědomuje si Jakub Novotný.

Úvodní sadě dominovaly karlovarské bloky, v druhé se ale vývoj zápasu úplně otočil a Liberec ji vyhrál rozdílem 11 bodů. Dukla pak velmi dobře vstoupila i do třetího dějství, jenže o slibný náskok 8:3 přišla a v koncovce se po Štokrově smeči do autu radovali Západočeši.

Z útlumu se ale Liberečtí dokázali dostat, vyrovnali na 2:2 a v tie-breaku si vypracovali první mečbol, i když předtím většinou prohrávali. Karlovarský tým pak nezpracoval ani druhé Správkovo podání a podlehl 13:15.

„Zápas to byl vyrovnaný z obou stran a divákům se musel líbit. Obě mužstva byla dobrá na servisu a mně se v závěru také dvě podařila, což zápas nakonec rozhodlo,“ radoval se liberecký kapitán Aleš Správka.

Příjem, tradičně silná zbraň Karlovarska, se tak paradoxně stal v době, kdy jej tým nejvíc potřeboval, jeho Achillovou patou. „Na příjmu jsme to trochu neustáli,“ připustil také kouč Novák. „A tím nemyslím ani tak ty poslední dva balony, v podstatě s každým dobrým servisem Liberce jsme měli problémy.“

Sluší se ovšem dodat, že Liberec měl problémy s hrou Karlovarska také. A pořádné. Už jen z nervozity Štokra a spol. směrem k sudím v rozhodujících momentech zápasu bylo patrné, že s tak velkými patáliemi ani nepočítal.

„Bylo to o nervy, dramatické, atraktivní zápas pro diváky. Karlovarsko hrálo fakt dobře, o to víc jsem hrdý na náš tým,“ prohlásil po utkání Štokr. Také on se ve finále musel pořádně zmáčknout, na liberecké konto přidal ve finále úctyhodných devětadvacet bodů.

V dresu Karlovarska pro změnu řádil nad sítí Filip Rejlek, jehož diagonální útoky byly nezastavitelné. Skvělou úspěšností se mohl chlubit také kapitán Ondřej Hudeček.

Porážka ve finále domácího poháru pro Karlovarsko vzhledem k blížícímu se play-off neznamená až takový problém, ověřilo si totiž, že pravidelně střídající se extraligové mistry nemusí letos jenom porazit, ale také porážet.

„Kluci řekli, že chtějí finále, já jim v tom bránit nebudu,“ usmíval se na začátku sezony klubový šéf Jakub Novotný, když nadhazoval letošní cíle klubu.

A tím samozřejmě nemyslel finále Českého poháru, nýbrž to extraligové. Play-off už klepe na dveře, letos se máme na co těšit.