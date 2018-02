Volejbalisté liberecké Dukly vyhlížejí návrat na pohárový trůn

Volejbalisté Dukly Liberec dosud vybojovali triumf v domácím poháru desetkrát. Naposledy ho oslavili v roce 2016 a letos by se chtěli na trůn po dvou letech zase vrátit.

„Pro nás je Český pohár jedním z vrcholů každé sezony, před rokem se nám nepovedlo ho vyhrát, když jsme vypadli s Karlovarskem. Letos chceme určitě postoupit do finále a to vyhrát, i když Kladno, které obhajuje prvenství, bude v boji o postup určitě velice těžký soupeř,“ tuší Michal Nekola, liberecký trenér.

Druhou semifinálovou dvojici budou ve svitavské hale tvořit České Budějovice a Karlovarsko, takže do pohárového Final Four podle očekávání prošly podle extraligové tabulky čtyři aktuálně nejlepší české týmy.

„Tyhle čtyři celky jsou ohromně vyrovnané, takže ve Final Four poháru bude záležet na momentální formě a kdo bude nejvíc psychicky silný,“ odhaduje Nekola.

Volejbalisté Liberce načerpali před vyvrcholením poháru maximální porci sebevědomí v sobotu, kdy v utkání 20. kola extraligy porazili úřadujícího českého mistra České Budějovice v jeho hale po velké bitvě 3:2 v tie-breaku.

„Pro nás to bylo hodně důležité utkání před koncem základní části extraligy, protože díky této výhře jsme se podle losu posledních dvou kol ještě udrželi ve hře o konečné prvenství a nejlepší pozici do play-off,“ těší před nedělním vstupem do bojů o zisk Českého poháru kouče Nekolu, který už ve Svitavách může počítat i s uzdraveným slovenským smečařem Tomášem Kriškem.