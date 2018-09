Cíl budějovických volejbalistů: finále extraligy i poháru

V létě odehráli celkem deset přátelských zápasů. Devět z nich vyhráli. Porazili například 3:0 úřadujícího extraligového mistra z Karlových Varů. Nestačili jen na Liberec.

Volejbalistům českobudějovického Jihostroje vyšla příprava na nadcházející ročník, který startuje dnešním zápasem v Kladně, hodně dobře. „Proti těm minulým byla jiná v tom, že jsme letos měli podstatně širší kádr. Jsem také rád, že se nám nikdo nezranil. Můžeme ji tedy hodnotit jen pozitivně a doufám, že si tyto výkony přeneseme i do začátku ligy,“ přeje si hlavní trenér René Dvořák.

I když má kouč o základní sestavě pro dnešní úvodní duel, který začne v 18 hodin, víceméně jasno, pořád je tam jeden otazník. „V souvislosti s těžkým skákaným kladenským servisem, nižší halou a možným naším zhoršeným příjmem řešíme ještě post univerzála,“ zmiňuje Dvořák s tím, že do utkání v Kladně ještě zřejmě nezasáhne posila z Austrálie – smečař Max Staples. „Bude mít s týmem před zápasem jen dva tréninky, protože přiletěl ve čtvrtek večer. Máme tam ale další tři kluky,“ ví dobře Dvořák.

Dalším novým zahraničním hráčem v týmu devítinásobného domácího šampiona je 33letý španělský nahrávač Miguel De Amo. Ten už s Jihostrojem trénuje několik týdnů. „Miguel do týmu zapadl dobře, s ním naše hra zase dostala nějaký řád. Každý víme, kde máme být,“ chválí si nového spoluhráče kapitán a blokař Radek Mach.

Právě od Španěla si trenéři i vedení klubu slibují hodně. Svými zkušenostmi by měl De Amo předčít nahrávače z minulé sezony Filipa Palguta. „Nesplnil to, co se od něj očekávalo,“ uvedl jasně prezident volejbalového klubu Jan Diviš.

Soupiska VK Jihostroj 1 Filip Kupilík - nahrávač (23 let)

3 Radek Mach - blokař (33)

4 Filip Křesťan - univerzál (30)

7 Petr Michálek - smečař (29)

8 Peter Ondrovič - blokař (23)

9 Max Staples - smečař (24)

10 Miguel De Amo - nahrávač (33)

11 Martin Kryštof - libero (35)

12 Valerij Todua - blokař (26)

13 Tomáš Fila - smečař (33)

15 Josef Polák - blokař (19)

16 Jiří Kraffer - smečař (22)

17 Marek Šotola - univerzál (18) Pozn.: Před jménem je číslo dresu.

„Chcemeli bojovat o titul, tak nahrávač musí mít kromě herní kvality i schopnost tým dirigovat. A tu Palgut neměl. Jsem přesvědčen, že změna na nahrávce zvýší kvalitu mužstva. Společně se zahraničními posilami a zlepšujícími se mladými hráči, především Markem Šotolou a Josefem Polákem, si myslím, že má náš tým na to, abychom se opět vrátili do bojů o nejvyšší místa. Cílem letošní sezony jsou finálové účasti v poháru i v extralize,“ zdůraznil Diviš týmové cíle.

Jihostroj nebude hrát žádnou evropskou soutěž. Kvůli plánovanému bourání sportovní haly už měl hrát v provizorních podmínkách, ale nakonec vše zůstalo při starém. Budějovice ale nestačily Vyzývací pohár přihlásit. Diváci tak budou na domácí zápasy stále chodit do známé haly, ale začínající sezona jim přinese i řadu novinek. A to v oblasti nákupu vstupenek. Nově budou k dostání i na internetu.

„Jednotlivé vstupenky se budou prodávat i on-line v CB systému. Divák si jednoduše vybere jakýkoliv zápas a lístek si doma vytiskne, nebo vyzvedne na výdejních místech CB systému. Samozřejmě zůstávají v provozu i klasické pokladny ve sportovní hale, kde se dají lístky koupit přímo před zápasem,“ vysvětlil manažer Jihostroje Robert Mifka.

V základní části stojí lístek na jedno utkání 60 a 100 korun, v play off pak 90 a 150 korun. Za celoroční vstupenku divák zaplatí 800 a 1 300 korun.