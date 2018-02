Musíme najít tahouna v útoku, říká budějovický kapitán Mach

Jaký to byl zápas?

Myslím si, že se hrál dobrý volejbal na obou stranách.

Ale se smutným koncem pro vás. Přitom tie-break byl dobře rozehraný.

Bohužel v koncovce pátého setu mi přišlo, že nikdo z nás nechce útočit. Nikdo na sebe nechce vzít zodpovědnost. A to je varování. Do dalších zápasů budeme muset najít hráče, kteří jsou schopní to na sebe vzít a dohrávat koncovky. V útoku musíme najít tahouna.

Kromě prvního setu jste měli ve všech pomalejší začátek, pak jste náskok soupeře doháněli. Proč?

To se nám stává docela často. Nejsme tak koncentrovaní hned na začátek setu. Často prohráváme 0:3 a pak to doháníme. Jediný set, ve kterém jsme hráli dobře hned od začátku, byl ten první.

Před play-off vás čeká ještě pohár. Ambice máte nejvyšší, ne?

V semifinále máme Karlovarsko, nejedeme tam s tím, že nechceme postoupit do finále.Tam uvidíme, co se stane.