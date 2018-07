Volejbalista Kriško okusí Buenos Aires. V Liberci ho vystřídá Pietruczuk

Devětadvacetiletý, 202 centimetrů vysoký ranař Kriško, přezdívaný Bohuš, je jedním ze symbolů nové zlaté generace Dukly, která vrátila pod Ještěd v roce 2015 po dlouhých dvanácti letech mistrovský volejbalový titul. A hned o rok později vybojovala další, navíc vyšperkovaný spolu s triumfem v Českém poháru ceněným zlatým doublem.



„Kriško si vyzkouší atraktivní angažmá v argentinském Buenos Aires. V tomto klubu se totiž stal manažerem náš někdejší nahrávač Ricardo Esteban Símaro, se kterým jsme neustále v kontaktu. Zrovna sháněl smečaře, který by mohl být v Argentině hvězdou, tak jsem mu doporučil, že Tomáš Kriško by jí měl být, protože v naší extralize patřil k těm nejlepším smečařům,“ popsal Kriškův odchod Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec.

Z Liberce odešli:

Kromě Kriška ústřední nahrávač Janouch do Německa a smečař Galabov do Francie. Dlouhou vrcholovou kariéru podle očekávání definitivně uzavřel blokařský veterán Staněk, na roční hostování do Benátek nad Jizerou uvolnil klub druhého nahrávače Piskáčka a tamtéž, ale jen na čtyři měsíce, i další mladíky univerzála Indru a libera Kunce. Do Liberce přišli:

Vedle Pietruczuka pod Ještěd už zmiňovaný nahrávač Biernat a smečař Šulista z Kladna, nahrávačskou dvojkou bude odchovanec Srb.



Do týmu však rychle získal náhradu. Posilou Liberce se stal pětadvacetiletý a 198 centimetrů vysoký polský přihrávající smečař Bartosz Pietruczuk. V minulé sezoně hrál stabilně v německo-rakouském klubu s názvem Hypo Tirol Alpenvolleys Haching.

Tento tým vznikl teprve v roce 2017 sloučením celků Hypo Tirol Innsbruck z Rakouska a TSV Unterhaching z Německa. V současné době působí klub v kvalitní německé Bundeslize, v níž v minulém ročníku oslavil v nabité konkurenci bronz.

„Tým trénuje slovenský trenér Štefan Chrtianský a hraje tam náš bývalý blokař Marek Beer, takže jsme měli na Bartosze Pietruczuka dostatečné množství referencí. Byly velmi kladné, tak věříme, že Kriška plnohodnotně nahradí,“ míní Šimoníček.

„V létě se věnuje beachvolejbalu, je to už absolutně komplexní volejbalista, má rád rychlou hru a vzhledem k tomu, že naším novým nahrávačem je jeho krajan Biernat z Ostravy, který také rád hraje rychle, tak by to mělo klapat a budeme na to spoléhat. Navíc nám Pietruczuka doporučil stejný agent, přes kterého jsme v roce 2014 získali polského univerzála Patuchu, který u nás odvedl výborné služby,“ doplnil Šimoníček.