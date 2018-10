O překvapení letos nebude nouze, říká budějovické libero Kryštof

Poslední mistrovský zápas před domácími fanoušky sehráli naposledy 24. dubna, kdy v souboji o bronz podlehli Liberci.

Zítra tak na volejbalisty Jihostroje čeká premiéra. V prvních dvou duelech hráli v halách soupeřů. Ve třetím kole extraligy mužů vyzvou od 17.45 hodin tým Odoleny Vody.

Představí poprvé nového španělského nahrávače Angela de Ama a ukázat by se před českobudějovickým publikem mohl i australský smečař Staples. „Těšíme se všichni do jednoho,“ říká šestatřicetiletý Martin Kryštof.

Je pravda, že los vám letos příliš nepřál...

Nebylo to jednoduché, protože jsme hráli dvakrát venku, navíc v hale vicemistra a mistra. Jsme tak rádi, že budeme hrát před naším publikem. A snad budou tři body.

Po těch dvou zápasech máte výhru v Kladně a porážku z Varů. Jak vstup zatím hodnotíte?

Nějakým způsobem jsou tři body ze dvou těžkých zápasů venku slušné. Co se týče předvedené hry, mohlo by to být lepší. Ale všechno je čerstvé. Je začátek. Družstvo si sedá a sehrává se. Tyhle problémy má v lize asi momentálně každý. Nicméně na našem projevu musíme zapracovat. Cítili jsme to po zápase ve k Varech, kde jsme předvedli jeden z horších výkonů, a i tak jsme sahali po bodu. Musíme se vyvarovat našich nevynucených chyb a myslím si, že to bude dobré.

V Kladně jste hned v prvním kole zvítězili. Ani tam to nešlapalo podle představ?

To víte, že ne. První zápasy jsou nervózní. Člověk může být zkušený, jak chce, ale po dlouhé přestávce ta nervozita dopadne nějakým způsobem na každého. Na někoho víc a na někoho míň. Z toho zápasu jsme byli spokojení s tím, že máme tři body, protože na Kladně se vyhrává těžko. Ale co se týče hry... Je stále na čem pracovat. A celou sezonu budeme muset pracovat. Už dva roky se říká, že se extraliga vyrovnává. Víkend ukázal, že letos to bude platit dvojnásob.

Odolena Voda už letos porazila Kladno, Benátky, Příbram, stoprocentní je Ústí a naposledy o víkendu Liberec doma prohrál s VK Lvi Praha. Překvapily vás tyhle výsledky?

Samozřejmě. Ale z mého pohledu těch překvapení bude letos podstatně víc. Týmy od pátého do osmého místa budou moct překvapovat s kýmkoliv a kdekoliv. O překvapivé výsledky letos nebude nouze.

A co zítřejší soupeř. Je Odolena Voda silnější než v minulé sezoně?

Hráli jsme s nimi nějaké přáteláky v přípravě. Každý se snaží posílit a myslím si, že každému týmu se to podařilo. Možnosti v českých klubech jsou natolik dobré, že každý si může dovolit jednoho, nebo dva cizince, kteří kvalitu mají. Pro nás bude důležité podržet domácí prostředí. To bude základ.

Dosavadní výsledky pak varují před podceněním.

Přesně tak. Jen špetka pomyšlení na nějaké podcenění soupeře bude hrubě trestaná, jak jsme viděli. Člověk se bude muset neustále držet v pozornosti.

Pro letošní sezonu jste posílili dvěma zahraničními hráči. Jak zatím jejich přínos hodnotíte?

Hodnotím to velice kladně. Španělský nahrávač je zkušený a svým projevem chováním v tréninku a touhou se zlepšovat je přínosem. Australana jsme pořádně neviděli, měl nějaké zdravotní trable, ale už trénuje a jeví se také dobře. Takže já jsem nadšený, mně se to líbí a mohlo by to fungovat.