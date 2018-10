Volejbalisty Brna zaskočil slabý start do extraligy. Řeší post nahrávače

První část plánu pro současnou sezonu extraligovému Volejbalu Brno vychází: po roční epizodě v neútulné hale v Králově Poli se mužstvu vrátilo do mezitím zkultivovaných prostor v Kounicově ulici, těží z bouřlivého prostředí i těsného kontaktu s fanoušky a hráči se na palubovce opět cítí jako doma.

V takové kulise Brňané v sobotu mocně svírali mistrovské Karlovarsko, jemuž podlehli až v tie-breaku.

Druhá část reality však na tu první neoddělitelně navazuje. Jakkoliv byl výkon brněnského týmu proti favorizovanému Karlovarsku srdnatý, výhra po něm nepřišla.

Stejně jako v předchozích dvou kolech Volejbal Brno odešel poražen a po třech kolech extraligy trčí s dvěma body za dvě porážky 2:3 na předposledním místě.

Jak to koresponduje s ambicemi týmu? „Zatím hrajeme o záchranu,“ říká trenér Ondřej Marek sarkasticky. Na diskusi v širším časovém horizontu přistoupit nechce. „Ještě jsme nevyhráli. Nevíme, co nám vyvedou nahrávači. Nejsme schopni dobře nahrát míč smečařům. V momentě, kdy tahle součást hry bude fungovat, můžeme odhadovat ambice. Zatím máme nulu výher a prohráli jsme s Ostravou a s Prahou, které jsme měli porazit,“ počítá Marek bez obalu.

Právě obsazení postu nahrávače je v Brně nyní otázkou číslo jedna. Klíčové role se tam ujal Duc Luan Truong, angažovaný před sezonou ze Zlína – a nezvládá ji.

„Všechny tři zápasy jsme mohli vyhrát. Myslím si, že tým máme lepší než loni, ale bohužel nahrávači nesplňují naše očekávání,“ poukazuje Marek.

Boulův návrat? Zkušený hráč má už jiné povinnosti

Truonga nechal trenér proti Karlovarsku hrát jen v prvním setu, v němž Brňané vyhořeli. Pak raději na plochu posílal neprověřeného mládence Adama Provazníka.

Domácí se nevídaně zvedli, překonávali se v obraně, výhru měli na dosah. I tak byla ale na Provazníkovi patrná nervozita, jen během čtvrté sady mu rozhodčí dvakrát pískli technický přestupek při hraní míče. „Ten kluk ale vůbec v týmu neměl být!“ zvedne Marek hlas na obranu neprověřeného kadeta. „Nemáme náhradu za (Zdeňka) Haníka nebo (Ondřeje) Boulu, kteří tady byli a jejich výkonnost byla jiná.“

Technicky vzato Boula v Brně ještě je, ale v létě se z extraligového kádru přesunul do první ligy a začal trénovat kadety. Bitvu s Karlovarskem sledoval v civilu a pak její průběh s Markem probíral.

Loni s ním byl brněnský Volejbal ve čtvrtfinále po 5. místu ze základní části. Boulovi je 40 let a zkušeností má na rozdávání. Navíc je stále nablízku.

„Jenže my jsme se před sezonou dohodli tak, že půjdu do první ligy a vypomůžu trenérsky u kadetů. Variantu, že bych šel zpět do áčka, jsme vůbec neprobírali, a bylo by to na širší diskusi, rozhodně i pro mne v rodině,“ říká Boula diplomaticky.

Zároveň manažer týmu Martin Gerža potvrdil, že tento týden, než v sobotu Volejbal Brno nastoupí znovu doma proti silnému Liberci, se otázka nahrávače řešit zřejmě nebude.

Ostatně ani Truong není v záviděníhodné pozici. Do mužstva nepřišel jako první nahrávač, ale jako střídající hráč právě za Boulu. Ten souhlasil s novými úkoly až pak. Roli „jedničky“ Truong dosud v extralize neplnil. Není divu, že větší zodpovědnosti teprve přivyká.

„Příprava mu vyšla, ale v extralize mu chybí odvaha a přesnost,“ míní Marek. To se mimochodem týká celého mužstva. Potopit začínajícího hráče přitom trenér nechce. „Na tréninku to vypadá jinak než v zápase. Uvidíme, jestli to dokáže zlomit,“ vyčkává trenér. Zároveň se ale nerad dívá na bilanci v tabulce.

Co dál? Variantě s matadorem Boulou na nahrávce by se Marek nebránil, alespoň ji nevyloučil. „Extraliga by pro něho byla, ne že ne. To je ale na manažerovi,“ pokrčí rameny.

Radost naopak brněnským volejbalistům dělá návrat do Kounicovy ulice. Tradiční prostředí jim svědčí. „Je to tady úžasné, hraje se tady neskutečně dobře,“ tvrdí Daniel Římal, proti Karlovarsku nejúdernější hráč poražených. Věří, že i díky podpoře fanoušků sahal tým po překvapení na úkor mistra.