Neměnná bilance usadila Brno na páté místo. Odtud zkusí srazit favorita

Tahle neměnná bilance drží brněnské volejbalisty na pátém místě pořadí nejvyšší soutěže. Ze základní části chybí odehrát tři kola (Brňané mají s jednou dohrávkou k odehrání celkem ještě čtyři duely) a pátí tak pravděpodobně i skončí. Zřejmě klíčový krok k udržení páté příčky udělali o víkendu domácí výhrou nad Příbramí.

„Bylo by hodně zlé, kdybychom to neměli takhle dohrát. Páté místo už by nám utéct nemělo,“ soudí trenér Ondřej Marek.

Umístění je v jeho očích důležité i přesto, že výhodu domácího hřiště v play–off nezaručí, a pokud jde o soupeře ze čtyřky nejsilnějších, vybírat si Brno stejně nemůže. S elitním kvartetem má v sezoně hrozivou bilanci 0:8.

„Jako pátý jdete v play–off na čtvrtého. Teoreticky tedy máte slabšího soupeře než šestý, který jde na třetího,“ připomíná nasazení do vyřazovací části brněnský trenér.

Úlevu mu kromě výsledku přinesl o víkendu zápas s Příbramí i z herního hlediska. Brňané totiž měli za sebou z přelomu ledna a února sérii čtyř těžkých utkání, v nichž vždy prohráli, a přestože tyto výsledky nebyly proti favoritům (tři byli z extraligy a jeden v evropském poháru) žádným překvapením, nebyli si v Brně jistí, zda série nezdarů s hráči neotřese psychicky.

„Obavy jsem měl,“ připouští Marek. „Nakonec jsme hráli celkem slušně, docela dobře jsme útočili. Výpadky tam sice s Příbramí byly, ale ty přičítám tomu, že si potřebujeme něco vyzkoušet,“ vysvětluje si ztrátu setu při výhře 3:1 kouč.

O víkendu čekají jeho celek dva zápasy venku, první na palubovce ČZU Praha a druhý proti poslední Odolena Vodě. Pak už začne tým pomalu chystat na čtvrtfinále, které je na programu ve druhé polovině března.

„Věnovat se potřebujeme přihrávce prsty, protože hlavně u plachtících podání nám to v posledních zápasech haprovalo. Už na tom děláme asi čtrnáct dní.

Hodně jsme dělali na obraně na síti a v poli, tam vidím progres. Útočíme relativně slušně, na kvalitní úrovni máme podání,“ shrnuje Marek. Jakmile si po víkendu potvrdí, že s mužstvem opravdu nespadne tabulkou, a nebude muset hrát předkolo play–off, zařadí do přípravy na příští týden ještě jeden blok na získání kondice.

Pak bude konec základní části pro Brňany čekáním na soupeře do čtvrtfinále.

„Netuším, kdo bude čtvrtý, a bude to strašně zajímavé. I Budějovice, ač jsou první, mají v posledních třech kolech všechny mančafty, které jsou v první čtyřce za nimi. Ještě můžou skončit i čtvrté. Myslím si, že jasno nebude do posledního kola,“ odhaduje Marek, který by se teoreticky nebránil ani tomu, aby Brno narazilo právě na Jihočechy. Na sklonku roku totiž Brno svedlo s Českými Budějovicemi nejnadějnější bitvu ze všech elitních soupeřů a sahalo v pětisetovém dramatu po výhře.

„Asi se nám proti nim hraje nejlíp,“ konstatuje trenér.

Věří, že přes jasnou zápasovou bilanci není v play–off jeho celek bez šance. „Vidím tým růst. V první polovině základní části jsme s nejlepšími prohrávali jednoznačně, v odvetách už to takové nebylo. Zápasy byly o poznání vyrovnanější, hlavně doma jsme mohli pomýšlet na úspěch jak s Budějovicemi, tak s Kladnem. Doma jsme výrazně silnější. Je znát, že jsme udělali kus práce,“ doufá.