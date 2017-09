Už žádní otloukánci. Budeme výš, věří volejbalisté Ústí nad Labem

„Já jsem na nějaká velká vyhlašování opatrný, loni jsem se trochu spálil. Ale tento tým je kvalitativně posunutý o hodně výš než loni. Na druhou stranu, posilovali všichni, takže to bude rvačka,“ očekává těžkou sezonu trenér Petr Brom.

Po té loňské neúspěšné Ústí zásadně překopalo hráčský kádr. „Chtěli jsme hráče, kteří už mají v extralize něco odehráno. Proto přišli Kramar, Bartůněk, Pondělíček a Prajzler. Tým jsme doplnili Lotyšem a Kanaďanem, to jsou zase kluci, kteří hráli za reprezentaci a byli v zahraničních ligách. Mužstvo se změnilo a mělo by být konkurenceschopné, což potvrzovaly naše výsledky v přípravě se soupeři jako jsou Kladno nebo Karlovarsko. I z mé 25leté trenérské zkušenosti vidím, že náš tým je posunutý výš. Sedlo si to po stránce lidské i herní,“ je spokojený Brom.

I konkurenti vnímají, že s Ústím se letos bude muset počítat. „Myslím, že tomu tak je, ale nechci tady plácat páté přes deváté. Letos je prostě fakt, že máme dobrý základ v českých hráčích. Když jsem loni tým přebíral, tak jsem viděl, že kvalita tady schází.“ Teď by měli ústecký tým řídit hráči, kteří už mají ve volejbalovém světě jméno.

„Univerzál Filip Kramar, to by měla být úderná síla týmu. Bartůňka jsem měl ve Varech a vím, že to je kvalitní nahrávač. A pomoct by nám měli i Prajzler s Pondělíčkem,“ věří posilám trenér.

Loňské sbírání extraligových proher Broma ubíjelo. „Nebylo to jednoduché, ale chuť praštit s tím jsem neměl. Byl jsem po operaci kotníku a byl jsem moc rád, že mi bylo nabídnuto tohle angažmá. Samozřejmě na porážky si nezvyknete, proto jsme se snažili tento rok vybrat hráče tak, aby to bylo dobré. Je to vždy otázka financí, ale já jsem šéfa Přikryla přesvědčil, aby do hráčů investoval. A jsem za to rád,“ děkuje Brom.

S cizinci to bylo ještě složitější, Brom měl na svém seznamu téměř sedm desítek jmen! „Tady mám složku, kde je 68 hráčů, které jsem nějakým způsobem zkouknul. Pak jsem předložil šéfovi návrhy a už je to jen otázka za kolik. A jsem rád za to, jak to dopadlo. Ti kluci mají doopravdy něco odehráno, oba zapadli a kvalitou tomu týmu hodně pomůžou,“ slibuje si kouč. A to má v hledáčku ještě jednu zahraniční posilu. „Pořád se o tom snažím přesvědčit prezidenta, ale zatím to naráží na finance. Tak uvidíme.“