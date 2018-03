České Budějovice vyhrály základní část, přímý postup udržela Příbram

Volejbal

Zvětšit fotografii Radost českobudějovických volejbalistů | foto: Petr Lundák, MAFRA

dnes 21:49

Českobudějovičtí volejbalisté udrželi díky vítězství v hale Karlovarska první příčku a vyhráli základní část extraligy. Druhý za obhájci titulu zůstal Liberec, ze třetího místa půjde do play off Kladno. Šestou příčku, poslední pro přímý postup do čtvrtfinále, uhájila ve 22. kole Příbram. Naopak Ostrava musí odehrát předkolo.

České Budějovice svedly s Karlovarskem už potřetí za sebou pětisetovou bitvu a vrátily Západočechům těsnou porážku ze semifinále Českého poháru i prosincovou prohru v lize. Rozhodující sadu českobudějovický tým vyhrál 15:11. Karlovarsko ze čtvrtého místa vyzve v play off Brno. Závěr extraligy slibuje hodně napínavé bitvy, protože první čtyři kluby po dlouhodobé části dělí pouhé čtyři body. Kladno ve čtvrtfinále narazí na Příbram, která v sobotu na dálku bojovala s Ostravou o šestou příčku. „Kocouři“ doma porazili Zlín 3:0, zatímco ostravští volejbalisté získali jen bod v Praze proti ČZU. Ostrava odehraje předkolo proti Zlínu a ČZU proti Ústím nad Labem. Série jsou na dvě vítězství. Pro Benátky nad Jizerou skončila sezona a poslední Odolena Voda, která se radovala z výhry jen jednou a tabulku uzavírá s pěti body, musí do baráže. Uniqa extraliga volejbalistů 22. kolo Příbram - Zlín 3:0 (25, 22, 23)

Nejvíce bodů: Rychecký 18, Böhm 16, Passier 9 - Vašíček 13, Kolář 9, Čechmánek 8. Brno - Benátky nad Jizerou 3:0 (19, 17, 19)

Nejvíce bodů: Okošanovič 17, Klapal 12, Hrazdira 11 - Pietkiewicz 10, F. Nesvačil 7, Rybníček 6. Kladno - Odolena Voda 3:0 (24, 14, 17)

Nejvíce bodů: Gromadowski 14, Šulista 9, Hýský 8 - Licek 9, Mikula 6, Hladík a Russell po 5. Liberec - Ústí nad Labem 3:1 (13, -19, 23, 19)

Nejvíce bodů: Štokr 21, T. Kriško 17, Galabov 10 - Vanags 14, Kramar 11, Tibitanzl 10. ČZU Praha - Ostrava 3:2 (18, -25, -12, 12, 19)

Nejvíce bodů: Kuboš a Šulc po 19, Krajčovič 13 - Janků 19, Šoltys 13, Kotas a Balon po 10. Karlovarsko - České Budějovice 2:3 (18, -31, -18, 27, -11)

Nejvíce bodů: Zmrhal 24, Rejlek 20, Hudeček 14 - Šotola 24, Fila 22, Michálek 14.

Konečná tabulka Tým Z V P S M B 1. České Budějovice 22 19 3 62:16 1906:1634 57 2. Liberec 22 19 3 59:17 1823:1525 56 3. Kladno 22 19 3 60:26 2027:1818 55 4. Karlovarsko 22 18 4 59:17 1829:1574 53 5. Brno 22 13 9 44:33 1789:1719 40 6. Příbram 22 10 12 38:39 1731:1727 32 7. Ostrava 22 9 13 36:46 1801:1901 28 8. Ústí nad Labem 22 8 14 32:47 1724:1834 24 9. ČZU Praha 22 8 14 31:54 1807:1929 19 10. Zlín 22 6 16 24:52 1681:1799 19 11. Benátky nad Jizerou 22 2 20 16:63 1568:1910 8 12. Odolena Voda 22 1 21 12:63 1518:1834 5 Dvojice pro předkolo play off Ostrava - Zlín

Ústí nad Labem - ČZU Praha