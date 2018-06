Hrdina Hruban pomýšlí na MS: Byl by alibismus říkat, že jsme cíl splnili

I hrdina pátečního utkání Vojtěch Hruban, který sestřelil Finy 30 body, připustil, že šance na postup není malá.

„Máme kvalifikaci rozjetou dobře a teď by byl alibismus říkat, že jsme splnili náš cíl postupem z první skupiny. S tím, jak teď dokážeme hrát, můžeme vyhrát i zápasy ve druhé skupině. Šance na postup není malá,“ řekl Hruban novinářům po utkání, ve kterém byl hlavní hvězdou.

Konto Finů zatížil 30 body a vytvořil si tak nové maximum za národní tým. V jediném utkání nastřílel ještě o tři body více než v předchozích čtyřech kvalifikačních zápasech.

„Jsem rád, že konečně jsem mohl trochu přispět, protože mé výkony v kvalifikaci zatím nebyly ideální. Cítil jsem se ale dobře, padlo mi několik střel ze začátku. A pak mi kluci začali vytvářet i super pozice. I jim patří dík, protože několik košů bylo ze super přihrávky. Pak jde sebevědomí nahoru a zápas je o to jednodušší,“ popisoval křídelník Nymburku.

„Že to bude super zápas, se ale ukázalo až ve chvíli, kdy jsme vyhráli. Kdybychom nevyhráli, tak by to bylo vše úplně zbytečné,“ dodal.

Trenér Ronen Ginzburg ho však chválil nejen za výborný útok, ale také za obranu euroligového hráče Sasu Salina, který zaznamenal jen pět bodů. „První poločas byl hodně aktivní, ale druhý už byl asi trochu otrávený. Nedostal ani přihrávku do pozice, kterou potřebuje, takže bylo vidět, že se do toho moc netlačí a byl stranou,“ uvedl Hruban.

Sestřih ze zápasu Česko - Finsko:

Sám za hvězdy zápasu ale označil spoluhráče Pavla Pumprlu a Martina Kříže, kteří kralovali v obraně a otrávili hru finské hvězdě Laurimu Markkanenovi.

„Pavel s Martinem jsou MVP zápasu. Jejich obrana byla důležitější než můj útok. Markkanena dokázali nahlodat, neměl nic jednoduchého. Ztrácel balony, přehozy na něj nám končily v rukou, měli jsme z toho body a to byl ten důvod, proč jsme uspěli. Základy útoku byly v jejich obraně,“ vyzdvihl Hruban.

Češi vedli v poslední čtvrtině už o 12 bodů, ale Finsko se nevzdalo a díky trojkám snížilo dvě minuty před koncem na rozdíl jediného koše. „Udělali jsme několik chyb, které se nám nestávaly, párkrát jsme zaváhali v obraně a oni nás potrestali trojkou. Najednou to bylo drama. Nebyl to precizně zvládnutý závěr, ale nakonec zvládnutý byl,“ zhodnotil.

A to i jeho zásluhou, když v poslední minutě dal dva koše z nájezdů a rozhodl. „Vyplynulo to ze hry. Kluci i koukali, kde jsem, a snažili se mi dát balon. Nebylo cesty zpět. Ale byl jsem úplně překvapený, že jsem byl tak volný. Čekal jsem, kdo mě přijde faulovat, a nikdo nešel. Tak jsem dal koš,“ usmíval se Hruban.