Nejdřív šlo o prst, potom o krk. Při těžkém pádu si Hruban jen natloukl

Podezření na zlomeninu zápěstí čtvrteční vyšetření vyvrátilo, takže Hruban nepřijde o play off ani červnové zápasy za národní tým.

Hruban v 16. minutě utkání běžel do protiútoku a při výskoku na smeč ho podrazil dobíhající opavský pivot Václav Bujnoch. Nymburský hráč nekontrolovaně padal na hlavu, podobně jako nedávno Tomáš Satoranský v zápase NBA. Stačil ještě pod sebe dát ruku a pád ztlumit. Přesto měl vyražený dech a byl hodně potlučený.

Utkání sice Hruban dokonce dohrál, ale ve čtvrtek ráno měl problém hýbat rukou, proto odjel do nemocnice na vyšetření, kde ale doktoři obavy ze zlomeniny zápěstí i jiných kostí vyvrátili.

VIDEO: Vojtěch Hruban ošklivě upadl po kontaktu s protihráčem Václavem Bujnochem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Sedm let zpátky jsem si takhle nějak vytrhal vazy na pravém zápěstí, zlomil tam pár kostí a osm týdnů jsem měl sádru až po rameno. Tentokrát to bylo lepší, praštil jsem se do něj, ale nijak zásadně a odneslo to rameno a záda,“ řekl Hruban pro klubový web.

„Mám naraženou kompletně celou pravou stranu od pasu nahoru, naraženou křížovou kost, loket, rameno, které je asi nejbolestivější, a zablokovaná záda,“ popisoval.

V nemocnici absolvoval sérii asi 20 rentgenů, aby se nic nezanedbalo. „Rentgenovali mi zápěstí, loket, rameno, hrudník, žebra. Až jsem si při tom říkal, abych večer nezářil jak fluorescenční hvězdičky na stromečku. Když bylo všechno negativní, bylo jasné, že se musím nejprve zbavit zablokovaných zad, s tím se hrát nedá a ostatní se dá překonat,“ řekl Hruban.

Po incidentu se zastával reprezentačního kolegy Bujnocha, který podle něj nebezpečný faul neudělal schválně.

„Jen udělal to nejhorší, co zrovna mohl. Ve chvíli, kdy mě křižoval a já jsem se odrazil, tak nešel ani na blok, ani mě neprobíhal, ani se nesnažil mi uhnout. Prostě se zastavil pode mnou. Je to hodně nebezpečné. Není to tak dlouho, co Jakub Houška takhle skončil v nemocnici s rozbitou hlavou,“ připomněl zranění děčínského kapitána.

„Já jsem měl kliku, že jsem dopadl na rameno. Kdybych dopadl na hlavu nebo pod sebe zkroutil ruku, mohlo to být daleko, daleko horší,“ dodal.

Trenér Ronen Ginzburg a křídelník Vojtěch Hruban se zafačovaným prstem na tréninku českých basketbalistů před světovou kvalifikací

Zatím netuší, zda bude moci nastoupit v sobotu proti Pardubicím. I když má zraněnou pravou střeleckou ruku, nemělo by mu to při střelbě moc vadit.

„Věřím, že to půjde. Záda povolí, dám si něco na bolest, rameno a zápěstí si zatejpuju a bude to dobré. Nedávno jsem s uříznutým prstem dal v Lize mistrů proti Zieloné Góře dvě trojky, takže v Pardubicích dám s naraženou pravou stranou víc než dvě,“ připomněl Hruban nedávné kuriózní zranění, kdy si při krájení mrkve uřízl téměř centimetr prstu.