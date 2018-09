Prskavec a spol. v nejistotě. Zapnou Brazilci před MS čištění vody?

V průběhu léta měli mít čeští vodní slalomáři na brazilském kanále soustředění.



Necelý týden před akcí ho však Brazilci náhle zrušili. Přitom o několik dní dříve poslali funkcionářům rozpis tréninků.

„Jen nám oznámili, že je to z technických důvodů zrušeno. Pak jsme se dozvěděli, že nestihli zapnout čištění vody. Bylo to takové brazilské,“ komentoval to šéftrenér slalomářů Jindřich Pultera.

V tuto chvíli má v ruce podobný rozpis, podle kterého by se mělo mistrovství světa v Riu konat. „Ale jediná jistota je, že ve středu odlétáme,“ směje se. „Na čtvrtek už máme naplánovaný trénink, tak snad to nebude po brazilsku a bude to platit.“

Pokud ano, za dva týdny světový šampionát v brazilském Rio de Janeiru odstartuje.

A Češi mají na co navazovat.

CÍLOVÁ RADOST. Ondřej Tunka si loni v Pau dojel pro titul mistra světa.

Loni z kanálu ve francouzském Pau vylovili dvě medaile od každého kovu. Ze zlata se radoval kajakář Ondřej Tunka, který poté spolu s Jiřím Prskavcem a Vítem Přindišem vládl také hlídkám.



Stříbro bral kajakář Vít Přindiš s kanoistkou Terezou Fišerovou. A bronz získala Fišerová spolu s Monikou Jančovou a Evou Říhovou v hlídkách a také český mix na kánoi - Veronika Vojtová & Jan Mašek.

Češi ve Francii suverénně ovládli pořadí národů. A o nic menší ambice nemají ani pro nadcházející světový šampionát v Brazílii.

„Po loňském mistrovství světa jsem si myslel, že už ani nejde být lepší. A pak přišlo domácí mistrovství Evropy, které ještě předčilo moje očekávání,“ uvedl Pultera.

Na začátku června čeští vodní slalomáři získali celkem 9 cenných kovů!

Velkým favoritem bude v Riu Jiří Prskavec, který loni v Pau vyšel medailově naprázdno.

Nyní do Brazílie míří jako číslo 1.

Poprvé v kariéře totiž vyhrál celkové hodnocení Světového poháru. O svém triumfu rozhodl víkendu během finále seriálu ve španělském Seu d´Urgell.

„Nejhorším výsledkem pro mě bylo čtvrté místo v Liptovském Mikuláši na úvod sezony. Kdyby mi to někdo tehdy řekl, nevěřil bych,“ říká mistr světa z roku 2015.

„Do Ria se těším, snad se ta voda moc nezměnila. Naposledy jsem tam jel finálovou jízdu olympiády,“ připomněl svůj dva roky starý bronz.

Kajakář Jiří Prskavec na trati kvalifikace na ME v Praze Troji.

Na medaili mezi kajakáři budou útočit i vicemistr světa Vít Přindiš a také obhajující šampion Ondřej Tunka.



Tomu přitom sezona vůbec nevyšla.

„Pro mě to letos byla katastrofa. Necítil jsem se na vodě úplně špatně, ale nikdy jsem se nevyvaroval nějaké chyby. Ta mě vždycky stála finále, nebo v posledním závodu i semifinále,“ popisoval.

Stříbro z Pau letí do Jižní Ameriky obhajovat také 20letá kanoistka Tereza Fišerová, která se spolu s Jakubem Jáněm představí také v C2 mixu.

Tereza Fišerová a Kateřina Kudějová.

Na olympijský závod bude chtít zapomenout Kateřina Kudějová. Ta do Ria předloni přijížděla jako úřadující mistryně světa.



Během finálové jízdy si ale na šestnácté připsala šťouch, do jedenadvacáté se po špatném najetí musela složitě vracet. „Minimálně ten spodek trati bych teď chtěla projet lépe,“ říká.

Světový šampionát začíná 25. září. Kolik medailí čeští slalomáři přivezou?