Zima a Fišerová získali mezi mladými slalomáři evropské stříbro

Zimův kolega Jan Bárta měsíc po zisku titulu juniorského mistra světa skončil třetí. Vyhrál španělský univerzál Miquel Travé, který na světovém šampionátu v Ivree ovládl závod kanoistů.

Stejnou bilanci z letošních vrcholných závodů jako Bárta má i juniorská kanoistka Gabriela Satková. V bratislavském finále se dotkla dvou branek a skončila třetí, při jediném „šťouchu“ by přitom navázala na světový titul z Ivrey.

Bývalá juniorská mistryně světa Fišerová, jež už má z loňska stříbrné medaile i ze seniorského MS i ME, prohrála o tři sekundy se Slovenkou Monikou Škáchovou a také ona přišla o zlato kvůli trestům za chyby. Finále kajakářů do 23 let se jelo bez české účasti a David Llorente se po Travém postaral o další španělský triumf v nejobsazenější disciplíně.