Do semifinále MS slalomářů postoupilo všech devět českých lodí

Aktuální vítěz Světového poháru Přindiš zajel stejně jako Clarke bezchybnou jízdu, ztratil na něj zhruba půl sekundy.

„Druhé místo je perfektní start do individuálního závodu. Trať nebyla úplně nejtěžší, tudíž byl minimální prostor pro chyby. První půlku jsem jel na jistotu, spíš jsem šetřil síly. Dole jsem věděl, že jedu dobře, tak jsem to trošku odpálil na dvou protivodách. Důležité je, že mi vyšla voda, což je tady důležité. Takže doufám, že mi bude vycházet i dál,“ komentoval Přindiš průběh kvalifikace.

Podobný čas jako Přindiš zajel obhájce světového titulu Jiří Prskavec, ale jeden šťouch ho odsunul na třináctou příčku. I ta mu ale s přehledem stačila na postup mezi třicet nejlepších kajakářů, kteří nemuseli do druhého kola kvalifikace.

„Letos jsem vždy šťouchal hlavně ve finále, tak jsem si to snad tentokrát už vybral. Snad to už teď budou jen čisté jízdy a dostanu se co nejdál,“ poznamenal.

Dramatický boj o postup zažil třetí člen zlaté kajakářské hlídky Ondřej Tunka. V první kvalifikační jízdě skončil pětatřicátý a v té druhé v cíli nejprve figuroval se dvěma trestnými sekundami na nepostupové třinácté příčce. Pak mu ale rozhodčí penalizaci smazali a posunul se na sedmé místo zajišťující semifinálovou účast.

Hned z prvního kola kvalifikace postoupily všechny kanoistky i deblkanoe. Z kanoistek si nejlépe vedla sedmá Eva Říhová, Monika Jančová skončila šestnáctá a Tereza Fišerová osmnáctá.

Mezi deblkanoisty doprovodili bronzové medailisty z ME Kašpara se Šindlerem do semifinále Ondřej Karlovský s Jakubem Jáněm a Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm.

Semifinále a finále kajakářů, kanoistek a deblkanoistů jsou na programu v pátek. Ve čtvrtek čeká kvalifikace kajakářky a kanoisty.