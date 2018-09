Letos je šance na play off, věří svým ženám písecký trenér Jordák

Start soutěže si ale představovaly házenkářky Sokola lépe. Alespoň o něco. O víkendu narazily v prvním kole v hale Veselí nad Moravou a prohrály 22:35.

Kruté vystřízlivění? „Já to tak neberu. Nedělám z toho nějakou velkou tragédii,“ říká trenér Vladislav Jordák.

„Nehrály jsme šťastné utkání. To je pravda. Ze začátku jsme držely krok, ale pak jsme Veselí pustily do náskoku a dostaly soupeřky na koně. A Veselí, to je pro mě letos jeden z aspirantů na čelní příčky, který moc prohrávat nebude,“ dodává písecký kouč.

Jihočešky v létě prošly u nich standardní obměnou. Víc hráček skončilo, než přišlo. I přesto hodnotí letní dril trenér jako hodně povedený, možná nejlepší za tři roky, které u družstva působí.

Tedy s jednou kaňkou.

„Vzhledem k tomu, jak se vyvíjela přestupová jednání, tak ne všechny hráčky s námi byly na přátelské zápasy. A kompletní kádr jsme měli v podstatě až na zápas ve Veselí. I z tohoto pohledu věřím, že si sestava sedne. Měli jsme týden do dalšího zápasu a některé další věci doladíme,“ říká kouč.

A když mluví o příchodech, má hlavně na mysli zapojení bývalých píseckých hráček Aleny Šetelíkové, za svobodna Stellnerové, a Marty Eresken, dříve Krouské.

První je domácí odchovankyní, která dlouhá léta působila v pražské Slavii. Druhá pak bývalou píseckou hráčkou. První ještě stále současná a druhá bývalá reprezentantka.

„Tím, že než se Písek vložil do jednání a holky už měly se životem trochu jiné plány, tak s námi třeba nebyly na důležitém turnaji v Německu a tohle teď musíme dohnat,“ vysvětluje Jordák, který ale má na druhou stranu radost z toho, že zkušené hráčky do týmu mohl zařadit.

V letní přestávce totiž jeho kádr doznal několik závažných trhlin. Tu největší v podobě odchodu Michaely Boorové do Veselí nad Moravou, která už v prvním zápase dala svému mateřskému oddílu dvě branky.

„Tohoto odchodu je jednoznačně největší škoda. Svými góly i svým přístupem k tréninku a házené byla pro náš tým hodně důležitá a celek její odchod pocítí. Na druhou stranu se s tím musíme nějak vyrovnat a vyrovnáme,“ podotýká.

Co se dalších odchodů týče, tak celek nováčka soutěže z Plzně posílily Dominika Bullová a Vendula Šelaisová z loňského kádru Jihočešek.

Letošní léto bylo vůbec v celé interlize ve znamení řady přestupů. A podle píseckého trenéra se to podepíše i na rozložení sil v celé soutěži. „Já osobně favorizuji k bitvě o titul Most a Veselí nad Moravou v české části interligy,“ upozorňuje Jordák. Oslabila podle něj Slavia Praha, která by mohla ztratit své dosavadní významné postavení.

„Tak nějak mi to vychází, že by se mohla oproti minulým ročníkům uvolnit dvě místa pro play off a na ně se může dostat kdokoliv ze současných týmů,“ přidává Jordák svůj názor s tím, že jedním z těch, které se na místa pro play off protlačí, by chtěl být i Písek.

Leccos naznačit už mohou následující dvě kola. V sobotu v 15 hodin přivítá Písek slovenské Bánovce nad Bebravou a o týden později vyrazí k důležitému duelu do haly nováčka z Plzně. „Pro mě osobně tohle bude začátek sezony a ukázka toho, jak na tom jsme. A věřím, že na tom budeme dobře,“ ujišťuje fanoušky písecké házené Jordák.