Vítková a Moravec vyhráli v Jablonci exhibiční supersprinty

Třetí žena ze sprintu na únorových hrách v Koreji Vítková slavila na tradičním loučení se sezonou hned dvakrát. Před supersprintem ovládli s Michalem Šlesingrem nově zařazenou sprinterskou štafetu dvojic, která se jela jen na stadionu.

„Bylo to náročné, protože jsem se týden na lyže nepostavila a ani flintu do ruky nevzala, ale nakonec to nebylo tak strašná,“ řekla Vítková.

SP v Tjumeni Češi nezávodili, uspěli Fourcade a Mäkäräinenová

V mixu dvojic se k Šlesingrovi v posledním kole netradičně připojila a bok po boku projeli cílem. Na druhém místě finišující Ondřej Moravec tak neměl kudy útočit. „Ale Bouška (Šlesingra) by stejně nepředjel,“ smála se Vítková.

V supersprintu se dlouho zdálo, že vyhraje Jessica Jislová, která od první střelby vedla. Po závěrečné stojce se k ní ale Vítková přiblížila a v posledním kole rozhodla. „Zkusila jsem to a předjela ji v kopci před cílem,“ popsala Vítková.

Závod mužů byl soubojem Moravce se Šlesingrem. Moravec svému sokovi z reprezentace vrátil porážku ze smíšených dvojic. „Je to sice exhibice, dalo by se jet v pohodě, ale stejně to jsou nervy jako vždycky,“ řekl Moravec.

Biatlonisté se po závodech společně vyfotili s diváky. „Je to poděkování fanouškům, kteří mají v zimě u televize modré palce a povzbuzují. Považujeme to za zpětnou reakci, jak jsou úžasní. Takoví ti brblalové, tak ti sem předpokládám nejedou. Tady je ten fanouškovský výběr a o to je to lepší,“ řekl Šlesingr.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Michal Krčmář dojel v supersprintu šestý. O místo za ním skončil loučící se Soukup, který si během závodu s fanoušky u trati plácal. „Díky moc a čau,“ zamával pak Soukup.